К переговорам с Россией и Китаем призвал еще один европейский лидер

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Кравцев Сергей
Президент Чехии Петр Павел считает, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует привлечь Китай и Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом чешский лидер заявил в интервью ČTK.
Петр Павел. Фото: из открытых источников
Президент Чехии выразил убеждение, что переговоры не будут иметь смысла, если Россия продолжит выдвигать требования, которые вредят Украине.
В то же время Петр Павел считает, что без России и Китая за столом мирные переговоры будут невозможны. Чешский лидер отметил, что без влияния Пекина Москва не изменит свое поведение и мнение о прекращении войны против Украины.
Стоит отметить, 23 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай, где провел переговоры с китайским коллегой Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение: КНР не будет поставлять России вооружение.
Дмитрий Кулеба во время пребывания в Китае заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной.
В то же время его китайский коллега Ван И заявил, что Китай выступает за начало переговоров между Украиной и Россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не созрели.
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