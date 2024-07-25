К переговорам с Россией и Китаем призвал еще один европейский лидер

Президент Чехии Петр Павел считает, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует привлечь Китай и Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом чешский лидер заявил в интервью ČTK.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Президент Чехии выразил убеждение, что переговоры не будут иметь смысла, если Россия продолжит выдвигать требования, которые вредят Украине.

В то же время Петр Павел считает, что без России и Китая за столом мирные переговоры будут невозможны. Чешский лидер отметил, что без влияния Пекина Москва не изменит свое поведение и мнение о прекращении войны против Украины.

"Если Китай не сделает этого, Россия не будет испытывать внутреннюю потребность действовать. Напротив, она будет пытаться получить преимущества для себя. То ли на поле боя, то ли в сфере международной политики", – заявил Павел.

Стоит отметить, 23 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай, где провел переговоры с китайским коллегой Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение: КНР не будет поставлять России вооружение.

Дмитрий Кулеба во время пребывания в Китае заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной.

В то же время его китайский коллега Ван И заявил, что Китай выступает за начало переговоров между Украиной и Россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не созрели.

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