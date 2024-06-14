Китай продвигает свой "мирный план" по Украине: Зеленский отреагировал

Если Китай имеет свой взгляд на то, как можно достичь завершения войны, то он может подготовить альтернативную формулу мира и публично представить ее для обсуждения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент Украины объяснил, что все хорошо знакомы с его мирным планом и напомнил, что он является открытым для всех.

Владимир Зеленский отметил, что мирный план Украины опирается на хартию ООН, принципы территориальной целостности и суверенитета, продовольственной безопасности, а также ядерной безопасности.

"Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, то он может подготовить альтернативную формулу мира. Если они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность диалога", — подчеркнул глава украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава КНР Си Цзиньпин пообещал ему, что его страна не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай заявил, что не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, ведь туда не пригласили Россию. Вместо этого, Пекин активно привлекает другие страны, уговаривая их признать китайский мирный план об окончании войны в Украине.

Издание Reuters пообщалось с 10 дипломатами, которые подтвердили, что Китай пропускает мирный саммит в Швейцарии и лоббирует свой альтернативный план в других странах. Один из дипломатов указал, что такие действия КНР похожи на "скрытый бойкот" Саммита мира.



