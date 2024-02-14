logo

BTC/USD

51479.15

ETH/USD

2738.79

LTC/USD

69.38

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Китай принял сторону России в войне против Украины: о чем заявил представитель КНР в ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай принял сторону России в войне против Украины: о чем заявил представитель КНР в ООН

Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия Украине для войны против России и обвинил НАТО в продолжении войны.

сегодня, 15:38 comments1348
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал прекратить США и другие страны посылать оружие Украине для войны против России. Также представитель КНР призвал вернуться Украину и Россию в Минские договоренности.

Китай принял сторону России в войне против Украины: о чем заявил представитель КНР в ООН

Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь. Фото из открытых источников

В ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости остановить поставки оружия Украине. По его словам, это делает невозможным окончание войны в Украине дипломатическими методами.

"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и прекратить взрывать дипломатические усилия международного сообщества", – сказал Чжан Цзюнь.

Кроме того, посол Китая в ООН призвал Украину и Россию переосмыслить и выполнить Минские договоренности, подписанные в 2014 году во время начала войны и первого вторжения России.

Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия Украине ставят в опасное положение другие страны.

"Безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована усилением или даже расширением военных группировок. Интересы безопасности всех стран равны между собой", — сказал Чжан Цзюнь.

Посол Китая в ООН обвинил НАТО в угрозах, санкциях и в том, что организация якобы продолжает войну, а не пытается прибегнуть к мирным переговорам и политическому урегулированию войны в Украине.

Напомним, что Китай официально не поддержал войну в Украине, однако усилил экономические связи с Москвой, что позволяет Кремлю финансировать изготовление и покупку оружия для войны. Отметим, что именно Россия и ее союзники требуют остановить поставки оружия Украине, чтобы завершить войну на условиях Путина и с оккупацией украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО заявил о большой победе Украины.

Также "Комментарии" писали о трудностях перевода, когда в России сообщили, что Китай заявил о поддержке России в войне в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsweek.com/china-russia-ukraine-mink-agreement-weapons-1869726
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости