Китай принял сторону России в войне против Украины: о чем заявил представитель КНР в ООН

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Slava Kot
Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал прекратить США и другие страны посылать оружие Украине для войны против России. Также представитель КНР призвал вернуться Украину и Россию в Минские договоренности.
Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь. Фото из открытых источников
В ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости остановить поставки оружия Украине. По его словам, это делает невозможным окончание войны в Украине дипломатическими методами.
Кроме того, посол Китая в ООН призвал Украину и Россию переосмыслить и выполнить Минские договоренности, подписанные в 2014 году во время начала войны и первого вторжения России.
Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия Украине ставят в опасное положение другие страны.
Посол Китая в ООН обвинил НАТО в угрозах, санкциях и в том, что организация якобы продолжает войну, а не пытается прибегнуть к мирным переговорам и политическому урегулированию войны в Украине.
Напомним, что Китай официально не поддержал войну в Украине, однако усилил экономические связи с Москвой, что позволяет Кремлю финансировать изготовление и покупку оружия для войны. Отметим, что именно Россия и ее союзники требуют остановить поставки оружия Украине, чтобы завершить войну на условиях Путина и с оккупацией украинских территорий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО заявил о большой победе Украины.
Также "Комментарии" писали о трудностях перевода, когда в России сообщили, что Китай заявил о поддержке России в войне в Украине.
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