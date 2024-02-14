Китай принял сторону России в войне против Украины: о чем заявил представитель КНР в ООН

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал прекратить США и другие страны посылать оружие Украине для войны против России. Также представитель КНР призвал вернуться Украину и Россию в Минские договоренности.



Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь. Фото из открытых источников

В ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости остановить поставки оружия Украине. По его словам, это делает невозможным окончание войны в Украине дипломатическими методами.

"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и прекратить взрывать дипломатические усилия международного сообщества", – сказал Чжан Цзюнь.

Кроме того, посол Китая в ООН призвал Украину и Россию переосмыслить и выполнить Минские договоренности, подписанные в 2014 году во время начала войны и первого вторжения России.

Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия Украине ставят в опасное положение другие страны.

"Безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована усилением или даже расширением военных группировок. Интересы безопасности всех стран равны между собой", — сказал Чжан Цзюнь.

Посол Китая в ООН обвинил НАТО в угрозах, санкциях и в том, что организация якобы продолжает войну, а не пытается прибегнуть к мирным переговорам и политическому урегулированию войны в Украине.

Напомним, что Китай официально не поддержал войну в Украине, однако усилил экономические связи с Москвой, что позволяет Кремлю финансировать изготовление и покупку оружия для войны. Отметим, что именно Россия и ее союзники требуют остановить поставки оружия Украине, чтобы завершить войну на условиях Путина и с оккупацией украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО заявил о большой победе Украины.

Также "Комментарии" писали о трудностях перевода, когда в России сообщили, что Китай заявил о поддержке России в войне в Украине.