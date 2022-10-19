Ким рассказал, какую провокацию россияне готовят в Херсоне

Российский войска готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон. Как передает издание "Комментарии", такую информацию у себя в Телеграмм озвучил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Херсон. Фото: из открытых источников

Глава Николаевщины отметил, что местные жители Херсона получают сообщения от оккупантов о том, что нужно не терять время и как можно быстрее эвакуироваться, потому что есть вероятность, что будут ВСУ обстреливать Херсон.

"Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению", – заявил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА отметил, что россияне включают массовое ИПСО и призвал не верить в чушь и пропаганду захватчиков. Он заверил, что работа ВСУ ведется по всем направлениям, украинские военные профессионально выполняют свою работу.

"Наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", — резюмировал Ким.

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