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Ким рассказал, какую провокацию россияне готовят в Херсоне

Россияне обреченно понимают, что вскоре Херсон будет деоккупированн

сегодня, 11:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский войска готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон. Как передает издание "Комментарии", такую информацию у себя в Телеграмм озвучил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким рассказал, какую провокацию россияне готовят в Херсоне

Херсон. Фото: из открытых источников

Глава Николаевщины отметил, что местные жители Херсона получают сообщения от оккупантов о том, что нужно не терять время и как можно быстрее эвакуироваться, потому что есть вероятность, что будут ВСУ обстреливать Херсон. 

"Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению", – заявил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА отметил, что россияне включают массовое ИПСО и призвал не верить в чушь и пропаганду захватчиков. Он заверил, что работа ВСУ ведется по всем направлениям, украинские военные профессионально выполняют свою работу.

"Наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", — резюмировал Ким.

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Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/3097
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