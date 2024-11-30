Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне, объяснив, почему КНДР решила вмешаться

Применение украинской армией оружия большой дальности якобы является результатом прямого военного вмешательства США. И Россия имеет право на "самооборону". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и сказал, что якобы США и Запад заставили власти Киева атаковать территорию России с помощью собственного ударного оружия большой дальности, и поэтому Россия должна принять меры, чтобы заставить "вражеские силы заплатить цену".

"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от шагов империалистов к гегемонии", — сказал диктатор.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал расширить связи с Россией во всех сферах, включая военные дела, в рамках всестороннего стратегического партнерства, которое он подписал с главой Кремля Владимиром Путиным в июне, которое включает соглашение о взаимной обороне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – от российских военных массово поступают жалобы командованию на боеприпасы, которые оккупационной армии РФ передала дружественная Северная Корея. Оккупанты говорят о проблемах в применении снарядов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.



