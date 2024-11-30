logo

BTC/USD

96668.41

ETH/USD

3695.55

LTC/USD

101.23

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне, объяснив, почему КНДР решила вмешаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне, объяснив, почему КНДР решила вмешаться

Ким Чен Ын заявил, что РФ имеет право на "самооборону" в ответ на удары вглубь страны

сегодня, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Применение украинской армией оружия большой дальности якобы является результатом прямого военного вмешательства США. И Россия имеет право на "самооборону". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын сделал новое заявление о войне, объяснив, почему КНДР решила вмешаться

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и сказал, что якобы США и Запад заставили власти Киева атаковать территорию России с помощью собственного ударного оружия большой дальности, и поэтому Россия должна принять меры, чтобы заставить "вражеские силы заплатить цену".

"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от шагов империалистов к гегемонии", — сказал диктатор.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал расширить связи с Россией во всех сферах, включая военные дела, в рамках всестороннего стратегического партнерства, которое он подписал с главой Кремля Владимиром Путиным в июне, которое включает соглашение о взаимной обороне.

Читайте также на портале "Комментарии" - разведка озвучила цифры: сколько КНДР поставила России ракет, артсистем и снарядов.

Также издание "Комментарии" сообщало – от российских военных массово поступают жалобы командованию на боеприпасы, которые оккупационной армии РФ передала дружественная Северная Корея. Оккупанты говорят о проблемах в применении снарядов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости