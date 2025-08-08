logo

BTC/USD

116782

ETH/USD

3897.37

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Киевщина в огне: стали известны детали массированного удара РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Киевщина в огне: стали известны детали массированного удара РФ

В результате удара РФ дронами по Киевской области ранены три человека

8 августа 2025, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области, возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Киевской ОВА.

Киевщина в огне: стали известны детали массированного удара РФ

Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников

Глава Киевской ОВА Николай Калашник отметил, что главной целью противника стал Бучанский район Киевской области.

"К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", — сообщил Калашник.

Также в результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Чиновник уточнил, что сейчас уже известно о поврежденных домах. На местах уже работают все службы.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная атака на Киев в ночь на 31 июля была осуществлена с применением новой тактики — сначала Россия запустила по столице дроны, затем сделала паузу, после чего нанесла удар ракетами.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время этой атаки ракеты летели на очень низких высотах, что затруднило их перехват средствами ПВО. В результате было зафиксировано прямое попадание.

Военный аналитик Олег Жданов отметил, что Россия, вероятно, и дальше будет применять подобную тактику — запуск ракет после дронов с умышленной короткой паузой.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 3 августа Россия осуществила очередную волну массированной воздушной атаки по южным и восточным регионам Украины. В результате ракетных ударов, атак дронами и обстрелов пострадали Николаев, Херсон, а также Харьковская область. Под ударами оказалась как жилая, так и критическая инфраструктура. Есть жертвы среди гражданского населения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kyivoda/32442
Теги:

Новости

Все новости