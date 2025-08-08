Киевщина в огне: стали известны детали массированного удара РФ

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области, возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Киевской ОВА.

Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников

Глава Киевской ОВА Николай Калашник отметил, что главной целью противника стал Бучанский район Киевской области.

"К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", — сообщил Калашник.

Также в результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Чиновник уточнил, что сейчас уже известно о поврежденных домах. На местах уже работают все службы.

