Массированная атака на Киев: в качестве ракет РФ стали почти "невидимыми" и "неуловимыми"

Массированная атака на Киев в ночь на 31 июля была осуществлена с применением новой тактики — сначала Россия запустила по столице дроны, затем сделала паузу, после чего нанесла удар ракетами.

Ракетная атака на Киев (фото из открытых источников)

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время этой атаки ракеты летели на очень низких высотах, что затруднило их перехват средствами ПВО. В результате было зафиксировано прямое попадание.

Военный аналитик Олег Жданов отметил, что Россия, вероятно, и дальше будет применять подобную тактику — запуск ракет после дронов с умышленной короткой паузой.

"Россияне рассчитывают на то, что находившиеся в укрытиях люди выйдут. Такая тактика уже применялась неоднократно", – объяснил Жданов.

Он привел примеры таких случаев: "Вспомните ситуации, когда по прилету на место выезжают спасатели — и туда же прилетает еще одна ракета или дрон. Это делается, чтобы нанести максимальные потери среди гражданского населения. В последнее время все больше людей стали уходить в укрытие. Россияне использовали паузу, чтобы люди успели выйти, спасатели начали работать — и только после этого улетели ракеты".

Также Жданов отметил, что с военной точки зрения удар был продуман: Россия применила Искандер-К, не используя авиацию, а нанесла удар с наземных пусковых установок.

"Мы не могли заранее увидеть подготовку к удару, не было взлета самолетов. Более того, большие Telegram-каналы после дронов написали, что, вероятно, это конец — обычно баллистика идет одновременно с дронами. Люди это восприняли как завершение атаки. Но вместо баллистики прилетели крылатые ракеты из наземных комплексов, которые очень сложно обнаружить", – говорит эксперт.

Он продолжил: "Опасность крылатых ракет состоит в том, что они летят на сверхнизких высотах. Я предполагаю, что у РФ могут быть точные цифровые карты искусственных помех в Украине. Это создает серьезную проблему для обнаружения таких ракет. Мы способны их сбивать, наши ПВО работают эффективно. Но сам факт обнаружения – это самая большая сложность".

Также он добавил: "К сожалению, враг учится. Например, как только мы начинаем применять дроны-перехватчики — Россия переходит на реактивные БПЛА. Против таких перехватчиков уже не эффективны".

Почему же Россия снова атаковала Киев? По словам Жданова, это элемент геноцида: "Любая столица формирует общественное мнение. И, судя по количеству дронов, которые Россия способна производить, она может позволить себе неоднократные атаки. У них есть запас".

По мнению Жданова, Россия может организовать одну из самых больших атак именно 24 августа — в День Независимости Украины. "Да, вполне возможно", — сказал он.

Относительно сообщений в Telegram-каналах о том, что при атаке одна из молний якобы попала в "Шахед" — в Воздушных силах это не подтверждают и считают, что это может быть вымысел.

Впрочем, Олег Жданов не исключает, что теоретически молния могла вывести из строя электронику дрона во время полета, и он мог упасть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Киеве в результате массированной комбинированной атаки ночью по столице уже известно о по меньшей мере 15 погибших, пострадали 145 человек, из них 14 детей. По информации начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, среди 15 погибших – двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Как сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сегодня в Киеве российская ракета унесла жизни 6-летнего Матвея Марченко, мальчик занимался каратэ.