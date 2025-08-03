Взрывы в Украине после атаки России: куда била армия РФ

В ночь на 3 августа Россия осуществила очередную волну массированной воздушной атаки по южным и восточным регионам Украины. В результате ракетных ударов, атак дронами и обстрелов пострадали Николаев, Херсон, а также Харьковская область. Под ударами оказалась как жилая, так и критическая инфраструктура. Есть жертвы среди гражданского населения.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Удар по Николаеву

Вечером 2 августа около 22:00 Николаев оказался под ракетным ударом. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате попаданий разрушены три частных дома и повреждено более 30 объектов гражданской инфраструктуры.

"Нанесен ракетный удар по областному центру. В результате чего разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения", — сказал Ким.

Пострадали семь человек. Двое мужчин, 57 и 74 лет, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще трое получили помощь амбулаторно.

Кроме того, в ночь на 3 августа российские FPV-дроны трижды атаковали Куцурубскую общину в Николаевском районе.

Взрывы в Херсонской области

Наибольший масштаб атак претерпела Херсонская область. В течение суток со 2 по 3 августа под обстрелами, ударами дронов и авиацией находились более 30 населенных пунктов, в том числе Антоновка, Белозерка, Чернобаевка, Берислав, Тягинка, Казацкое и сам Херсон.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 – получили ранения", — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Повреждены 10 многоквартирных и 15 частных домов, а также автомобильный мост, газопровод и несколько частных автомобилей. Атаки были направлены по критической и социальной инфраструктуре.

Взрывы в Харьковской области

Волна ночных атак не обошла стороной и восток страны. В частности, в городе Балаклея Харьковской области прогремели по меньшей мере 10 взрывов в результате атаки ударными беспилотниками.

"Зафиксировано более 10 ударов враждебными БПЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов – практически вся улица", – говорится в заявлении начальника Балаклейской МВА Виталий Карабанов.

Также зафиксированы взрывы в Чугуеве Харьковской области. На месте работают подразделения ГСЧС и медики, точное количество пострадавших уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки России по Киеву девушка с кроватью выпала с 9 этажа, однако смогла выжить.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 3 августа Украина нанесла удар по РФ. Где Россия вздрагивала от взрывов и какие объекты оказались под атакой беспилотников.