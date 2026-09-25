Российские террористические войска утром 25 сентября совершили очередную атаку на Киев. Один из ударных беспилотников попал в многоэтажное здание в Печерском районе столицы. В результате удара погибший и пострадавшие.

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По предварительной информации, погиб 14-летний молодой человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших, которых госпитализировали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. В то же время правоохранители отмечали, что количество пострадавших жильцов поврежденного дома может быть больше.

Удар пришелся на уровне 10-11 этажей 16-этажки. Попадание произошло около 8:00, почти сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

На месте работают спасатели ГСЧС, медики, следственно-оперативные группы и взрывотехники. Специалисты производят необходимые работы и устанавливают окончательные последствия атаки. Информация о количестве пострадавших может изменяться.

Атака на Киев после массированного удара по столице и области накануне. В ночь на 24 сентября российские войска также нанесли удары по разным районам города. По данным столичных властей, в результате той атаки погибли два человека, еще по меньшей мере восемь пострадали.

Российские удары продолжают создавать угрозу гражданскому населению Киева. Накануне стражи порядка также фиксировали попадание беспилотников в жилые дома столицы и документировали последствия атак как военных преступлений.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китай не имеет очевидной заинтересованности в поражении России в войне против Украины, поскольку нынешняя ситуация дает Пекину ряд стратегических преимуществ. Об этом заявил дипломат Олег Шамшур, комментируя возможное влияние Си Цзиньпина на Владимира Путина.