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Киев вздрогнул от адской атаки: террористический удар убил 14-летнего парня

Российский ударный дрон попал в 16-этажное здание в Печерском районе столицы

25 сентября 2026, 09:35
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Клименко Елена

Российские террористические войска утром 25 сентября совершили очередную атаку на Киев. Один из ударных беспилотников попал в многоэтажное здание в Печерском районе столицы. В результате удара погибший и пострадавшие.

Киев вздрогнул от адской атаки: террористический удар убил 14-летнего парня

Фото: из открытых источников

По предварительной информации, погиб 14-летний молодой человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших, которых госпитализировали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. В то же время правоохранители отмечали, что количество пострадавших жильцов поврежденного дома может быть больше.

Удар пришелся на уровне 10-11 этажей 16-этажки. Попадание произошло около 8:00, почти сразу после объявления воздушной тревоги в столице.  

На месте работают спасатели ГСЧС, медики, следственно-оперативные группы и взрывотехники. Специалисты производят необходимые работы и устанавливают окончательные последствия атаки. Информация о количестве пострадавших может изменяться.

Атака на Киев после массированного удара по столице и области накануне. В ночь на 24 сентября российские войска также нанесли удары по разным районам города. По данным столичных властей, в результате той атаки погибли два человека, еще по меньшей мере восемь пострадали.  

Российские удары продолжают создавать угрозу гражданскому населению Киева. Накануне стражи порядка также фиксировали попадание беспилотников в жилые дома столицы и документировали последствия атак как военных преступлений.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китай не имеет очевидной заинтересованности в поражении России в войне против Украины, поскольку нынешняя ситуация дает Пекину ряд стратегических преимуществ. Об этом заявил дипломат Олег Шамшур, комментируя возможное влияние Си Цзиньпина на Владимира Путина.



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