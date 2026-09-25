Сі Цзіньпін не тиснутиме на Путіна просто так: розкрито небезпеку задуму Пекіна щодо України

Китай не має очевидної зацікавленості у поразці Росії у війні проти України, оскільки нинішня ситуація дає Пекіну низку стратегічних переваг. Про це заявив дипломат Олег Шамшур, коментуючи можливий вплив Сі Цзіньпіна на Володимира Путіна.

Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, Китай справді має важелі впливу на Кремль, однак Пекін використовуватиме їх лише тоді, коли це відповідатиме власним інтересам. Наразі ж Росія залишається для КНР важливим постачальником енергоресурсів і сировини, а також джерелом військово-технічних можливостей.

"Ми маємо справу з тисячолітньою цивілізацією, яка вміє грати в довгу. Сьогодні інтерес Сі Цзіньпіна полягає в тому, щоб не допустити поразки Росії у війні проти України", — зазначив Шамшур.

Водночас, як пояснив дипломат, співпраця Пекіна та Москви не обмежується економічною сферою. Китай може бути зацікавлений і в доступі до російських військових напрацювань та технологій. Це робить для нього збереження певного рівня взаємодії з Кремлем додатково важливим.

"Китай зацікавлений у військовому співробітництві з Росією. Йдеться не лише про те, що Пекін постачає Москві певну продукцію, а й про можливість отримувати російські технології", — пояснив дипломат.

Ще одним фактором Шамшур називає глобальне протистояння Китаю та США. На його думку, тривала війна змушує Вашингтон і європейські держави концентрувати значні ресурси на європейській безпеці, що потенційно створює для Пекіна більше простору для дій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Пекіну вигідно, щоб Сполучені Штати та Європа були максимально залучені до цієї війни. Це дає Китаю більше свободи для дій у своєму Індо-Тихоокеанському регіоні", — наголосив Шамшур.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян заявив, що Росія використовує переговорний процес не стільки для пошуку завершення війни, скільки для виграшу часу. На його думку, Москва намагається дочекатися змін у міжнародній ситуації, які могли б створити для Кремля вигідніші умови.