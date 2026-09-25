Російські терористичні війська вранці 25 вересня здійснили чергову атаку на Київ. Один із ударних безпілотників влучив у багатоповерховий будинок у Печерському районі столиці. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.

Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, загинув 14-річний хлопець. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих, яких госпіталізували. Один із поранених перебуває у важкому стані. Водночас правоохоронці зазначали, що кількість потерпілих мешканців пошкодженого будинку може бути більшою.

Удар припав на рівні 10–11 поверхів 16-поверхівки. Влучання сталося близько 8:00, майже одразу після оголошення повітряної тривоги у столиці.

На місці працюють рятувальники ДСНС, медики, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Фахівці проводять необхідні роботи та встановлюють остаточні наслідки атаки. Інформація щодо кількості постраждалих може змінюватися.

Атака на Київ сталася після масованого удару по столиці та області напередодні. У ніч проти 24 вересня російські війська також завдали ударів по різних районах міста. За даними столичної влади, внаслідок тієї атаки загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали.

Російські удари продовжують створювати загрозу для цивільного населення Києва. Напередодні правоохоронці також фіксували влучання безпілотників у житлові будинки столиці та документували наслідки атак як воєнних злочинів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай не має очевидної зацікавленості у поразці Росії у війні проти України, оскільки нинішня ситуація дає Пекіну низку стратегічних переваг. Про це заявив дипломат Олег Шамшур, коментуючи можливий вплив Сі Цзіньпіна на Володимира Путіна.