Киев снова будет бить баллистика: когда РФ готовит удар и какие цели хочет уничтожить

Россия может нанести новый баллистический удар по Киеву и области уже через несколько дней.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Об этом предупреждают мониторинговые каналы ссылаясь на информацию разведки США.

"Новый баллистический удар по Киеву и области возможен в ближайшие 4-7 дней", — предупреждают жителей Киева и области.

Отмечается, что сегодняшняя атака могла быть первой из восьми, а следующими целями – ГЭС, ТЭС, ТЭЦ-6 и подстанция "Киевская".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что основными целями в осенний и зимний период для России будут объекты энергетики и теплогенерации. Три модели искусственного интеллекта назвали основные цели перед атакой в ночь на 7 октября.

Чат-бот ChatGPT среди городов с наибольшим риском назвал Киев, Харьков, Одессу и Днепр. Потенциальными целями он считает энергетическую, промышленную, логистическую и портовую инфраструктуру. Отдельно выделил Киев. По его оценке, внимание привлекает логистика столицы, поскольку Россия в последние дни уже атаковала мосты через Днепр.

Чат-бот Grok также назвал Киев и область одним из главных направлений. Посреди вероятных целей он выделил энергетику, подстанции, мосты и военные объекты. Кроме того, назвал Львовщину, Ровенскую, Волынь, Житомирскую и Днепропетровщину. Отдельное внимание он уделил распределительным сетям возле атомных электростанций Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской.

Чат-бот DeepSeek также поставил во главу Киева и области. В числе возможных целей он назвал энергетику, теплоснабжение, водоснабжение и объекты военно-промышленного комплекса. Далее чат-бот перечислил Львовскую, Ровенскую, Волынь, Житомирскую и Днепропетровщину.



