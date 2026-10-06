У ці міста полетять десятки ракет та сотні дронів: які об’єкти Путін наказав знищити в Україні

У ніч на 7 жовтня Росія може здійснити новий масований удар по Україні. Як повідомив 6 жовтня Володимир Зеленський, українська розвідка отримала оновлені дані про підготовку атаки, а під час наради окремо обговорювали захист ключових об’єктів та розподіл засобів ППО. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які об’єкти та міста можуть потрапити під обстріл.

Удари по Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що в разі атаки Росія може спробувати одночасно вдарити по кількох напрямках, щоб перевантажити українську ППО.

Серед міст із найбільшим ризиком бот назвав Київ, Харків, Одесу та Дніпро. Потенційними цілями він також вважає енергетичну, промислову, логістичну та портову інфраструктуру.

Окремо ChatGPT виділив Київ. За його оцінкою, увагу привертає логістика столиці, оскільки Росія останніми днями вже атакувала мости через Дніпро.

Водночас модель ШІ наголошує: називати конкретні об’єкти, які будуть уражені, не можна, оскільки точний маршрут атаки наперед невідомий.

Чат-бот Grok також назвав Київ та область одним із головних напрямків. Серед можливих цілей він виділив енергетику, підстанції, мости та військові об’єкти.

Крім того, назвав Львівщину, Рівненщину, Волинь, Житомирщину та Дніпропетровщину. Окрему увагу він приділив розподільчим мережам біля атомних електростанцій — Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської.

За версією Grok, можливий удар може включати 60-70 ракет та сотні дронів. Бот пов’язує таку атаку передусім із тиском на енергосистему.

Чат-бот DeepSeek також поставив на перше місце Київ та область. Серед можливих цілей він назвав енергетику, теплопостачання, водозабезпечення та об’єкти військово-промислового комплексу.

Далі бот перелічив Львівщину, Рівненщину, Волинь, Житомирщину та Дніпропетровщину. Він також припустив, що Росія може застосувати до 70 ракет, а окремі експерти не виключають до 100 ракет і близько 350 дронів.

DeepSeek окремо вказав на передислокацію стратегічної авіації та готовність до запусків “Іскандерів”, “Кинджалів” і “Цирконів” із прикордонних областей.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що головним потенційним напрямком залишається Київ та область. Також вони називають енергетичну інфраструктуру серед можливих цілей.

Водночас відповіді різняться деталями. ChatGPT обережніший і не називає конкретного масштабу удару. Grok та DeepSeek наводять значно конкретніші оцінки щодо кількості ракет і дронів та ширший перелік регіонів.

Зазначимо, що це лише оцінка ШІ, без точного прогнозу цілей та дати обстрілу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому автоматичні турелі поставили саме в межах Києва, а не на підступах до міста.



