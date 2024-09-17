Киев против компромиссов: война должна закончиться поражением России

В недавнем интервью для русскоязычного телеканала "Настоящее время", Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, заявил, что Украина категорически отвергает любые предложения по замораживанию боевых действий, прекращению огня или любой передаче территорий России. Подоляк подчеркнул, что единственный приемлемый ответ для Киева – это полное поражение России.

Подоляк заявил о невозможности перемирия с Россией

"Поэтому, конечно, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта", - заверил он.

По словам Подоляка, международное сообщество, особенно западные союзники, понимают критичность ситуации и поддерживают Украину в стремлении к восстановлению международного права и порядка. Он выразил надежду, что западные страны смогут быстрее реагировать на события, перестанут ограничивать себя красными линиями и будут активнее помогать Украине.

"Как раз неправильный финал этой войны приведет к эскалации ситуации не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом, и это очевидно для наших западных союзников. Другой вопрос — бюрократия, скорость принятия решений, готовность действительно перестать прятаться за этими мифическими "красными линиями", точнее рассуждать о них и т.д.", — заявил Подоляк.

Читайте на портале "Комментарии" — На Донецком направлении боевые действия продолжаются уже 12 месяцев, и ситуация стала критической из-за медленной поставки техники, которая уже была обещана, заявил в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, если бы эти поставки осуществлялись своевременно, а у украинской армии были ресурсы, которые можно было бы соотносить с российскими, ситуация была бы полностью под контролем. Пока контроль сохраняется, поэтому не стоит впадать в пессимизм, подчеркнул Подоляк.