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Киев и еще 4 области будут без света: причины и график отключений

Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем та, что применялась накануне 21 октября

сегодня, 10:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", "Укрэнерго" снова вводит ограничения на поставки электроэнергии в столице, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В "Укрэнерго" объясняют, что вынуждены пойти на такой шаг из-за того, что призыв о тотальной экономии в названных выше регионах так и не был услышан. Люди в этих областях существенно увеличили потребление электроэнергии в то время, когда ее нужно по-максимуму экономить.                                                                       

Киев и еще 4 области будут без света: причины и график отключений

В Киеве и 4 областях ограничена поставка электроэнергии. Фото: УНИАН

Как сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве с 8:38 начались стабилизационные отключения света.

На сайте компании обнародован обновленный упрощенный график отключений, где можно найти информацию о графике отключений по вашему адресу. Чтобы посмотреть этот график, нужно перейти по ссылке.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области к экономии электроэнергии.

"Россияне целенаправленно наносят удары именно по энергетическим объектам. Обращаюсь ко всем! Мы должны экономить электроэнергию. Это наша ответственность и вклад в победу над врагом. Поэтому выключаем лишнее. Бережем электроэнергию!", — отметил он.

В "Укрэнерго" объяснили, что вынуждены идти на радикальные меры, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как были повреждены электросети российскими ракетными атаками.

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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/v-chasti-oblastey-prinuditelno-otklyuchat-elektroenergiyu-kogo-eto-kosnetsya-12017862.html
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