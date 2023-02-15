Казнить нельзя помиловать, - социсследование по коллаборантам

По данным исследования Социологической группы Рейтинг украинцы готовы частично "помиловать" учителей, социальных работников и врачей-коллаборантов, пишут "Комментарии".



Украинцы определили круг коллаборантов, к которым могли бы применить амнистию

При этом 75% опрошенных считают, что приоритетом во время правосудия по военным преступлениям должно быть справедливое наказание военных преступников, 21% — компенсация пострадавшим. И абсолютное большинство – 96% респондентов поддерживают идею привлечения международных правовых организаций для документирования военных преступлений России во время войны.

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Что касается применения амнистии для разных категорий жителей оккупированных территорий, относительно которых установлены факты коллаборации с врагом, относительно большинство опрошенных допускает возможность амнистии для учителей, врачей, социальных работников — 68%, руководителей местных коммунальных учреждений — 58% и руководителей местных предприятий, банков, организаций – 51%.

А вот амнистию для журналистов и представителей местных СМИ не допускают – 57%. Еще более кардинальная позиция респондентов по отношению к членам местных политсил и участникам незаконных вооруженных формирований – "за" более 20%, против амнистии – более 70%. Да и для местных чиновников и силовиков амнистию считают невозможной около 80%.

Самосуд в случае военных преступлений против Украины считают оправданным около 40% опрошенных.

Исследования общественного мнения проводили среди жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

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