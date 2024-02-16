Касьянов: Может пора менять тактику войны? Беречь бойцов, а не удерживать "котлы"

Военный Юрий Касьянов призвал руководство страны к переменам на фронте.

Юрий Касьянов

"Дебальцево, Бахмут, Авдеевка (Иловайск, ДАП, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск)... Список наших "побед". Может, пора менять стратегию и тактику войны? Беречь бойцов, а не удерживать котлы?"

– написал он в Фейсбуке.

В этом контексте он призвал власти представить котел, который может взорваться.

"И здесь критика власти (военной и гражданской) – это датчик перегрева котла. Это предохранитель для умных, спасительный жилет для сильных. Можно расстрелять датчик, заставить его стрелку идти наоборот, приказать всем не смотреть вверх, но перегретый котел все равно разразится",

– считает Касьянов.

Именно поэтому военный призвал власть к переменам.

"Пора меняться господа, пока не поздно. Меняйте подходы, правила, степень алчности и мерило успеха, допускайте к управлению разумных, а не лояльных. Меняйтесь сами, если хотите выжить. Если можете. Мы с вами в одной лодке, к сожалению",

– подытожил Юрий Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Марьяна Безуглая уже раскритиковала новоназначенного Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди претензий – потери на фронте. По ее словам, врага можно уничтожать и "дистанционно" с использованием тех же дронов, о чем успешно доказывает ГУР Минобороны.

Также портал "Комментарии" сообщал, что сейчас на фронте наблюдается критическая ситуация в Авдеевке. Враг близок к тому, чтобы захватить город. Считается, что судьба Авдеевки будет решена в ближайшие 48 часов. Ожидается, что ВСУ выйдут из города.