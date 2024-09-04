Карты уже сданы: все стороны войны в Украине определились с решениями

На самом деле в осень Украина входит гораздо лучше, чем могла бы, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, у врага были амбициозные планы на весенне-летнюю кампанию. Но, говорит эксперт, россияне сначала сожгли часть войск к северу от Харькова. Затем Курская операция оттянула на себя изрядную долю оставшихся резервов, которые сейчас могли бы давить на тот же Покровск или вклиниваться между Харьковом и Сумами.

Война в Украине

"Есть попытка рассечь наши войска в Харьковской области, чтобы выйти к Осколу. Даже в случае ухудшения ситуации на каком-то из участков в чисто военном плане это не повлечёт для всей страны и всей обороны драматических последствий. Что способно резко всё ухудшить – это настроение людей: когда они перестанут сопротивляться. И потеря управления", — заявил Копытько.

По его словам, "карты на ближайший раунд уже сданы" и как они будут разыграны, какие ходы подготовлены, мы не знаем, но всё уже случилось.

"В ближайшие два месяца сложно рассчитывать на стремительное поступление помощи, которая сыграет до начала ноября. Россия по-прежнему не может справиться с нашей армией. Даже если враг продолжит движение, чисто военными средствами не сможет нас обрушить. А мобилизация им на коротком отрезке не поможет", — заявил Копытько.

По его мнению, единственное направление, где Кремль может нарастить усилия имеющимися ресурсами – это зверства против гражданского населения, которые не будут выглядеть как эскалация, но пошатнут устойчивость.

"Если не обрушить мотивацию украинской армии и поддержку армии тылом – надо проводить мобилизацию, чего в РФ не хотят. Оказывая давление на гражданских, РФ создаёт вилку: возможность продавливать нашу армию с опорой на скрытую мобилизацию и наёмников, а также формируя задел под переговоры. Это раскручивает спираль: чем меньше устойчивость Украины, тем меньше помощи мы реально получим", — говорит эксперт.

Но, по его словам, нюанс в том, что граждане Украины демонстрируют выдающуюся стойкость из-за чего планы Кремля уже многократно срывались.

Копытько говорит, что в ближайшие два месяца ситуация будет такой, что "придется терпеть".

"Информация о зверствах россиян должна оперативно доноситься через общественное мнение до тех, кто заинтересован её не заметить. Чтобы в ходе выборов им таки пришлось реагировать и сдерживать Путина", — добавил эксперт.

При этом он напомнил заявление Джо Байдена о том, что "Полтава – это попытка сломать волю народа".

"На фоне запрета применять дальнобойные средства и консервативного подхода к оказанию помощи выглядит, словно в стремлении сломать волю украинцев Россия не одинока. Даже если это не так. А выглядит – так. Когда живой организм (Украина) загнан в угол, истекает кровью, находится под колоссальным давлением и наблюдает действия, которые выглядят как издевательство и унижение, это может вызвать иррациональное поведение. Это факт. И к нему стоит отнесись серьёзно", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремль перешел к плану "Б".



