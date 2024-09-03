Карловский мешок: появились новые подробности про комбата 11 ОМПБр, которого хотели уволить

Командира батальона 11-й отдельной мотопехотной бригады, принявшего решение вывести своих людей из Карловского мешка, не будут увольнять с должности. Об этом стало известно 3 сентября, согласно сообщению DeepState в Telegram-канале.

Потеря села Карловки на Покровском направлении (фото из открытых источников)

Командование пересмотрело свое решение по увольнению командира, чей батальон находился в сложных оперативно-тактических условиях с недостаточным количеством боеприпасов и логистики. Командир решил уйти из села для сохранения остатков своего подразделения.

Командование бригады выступило в защиту своего офицера и личного состава. DeepState подчеркнули, что хотя военные обычно не поддерживают вмешательство общественности, иногда это необходимо, когда принимаются непонятные решения, от которых зависит жизнь многих бойцов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новый скандал в ВСУ из-за Карловского мешка . Командование Оперативно-тактической группировки "Донецк" обвинило в потере села Карловка на Покровском направлении бойцов и командира 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады.

Как сообщает Telegram-канал проекта DeepState, ссылаясь на обращение солдат и офицеров этого батальона, командир был уволен, хотя его подразделение не смогло удержать позиции лишь потому, что противник окружил батальон, зайдя в тыл. Согласно заявлению военных, командир получил батальон в разбитом состоянии, но благодаря правильным подходам быстро организовал работу пехоты и других служб. С 13 июня 11 батальон оборонял Карловку и сдерживал врага у Нетайлового. По словам бойцов, ежедневно враг наносил по их позициям 150-200 минометно-артиллерийских ударов, совершал 10-120 сбросов и 10-30 атак FPV-дронами.

