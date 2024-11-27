Капитуляция или заморозка линии фронта: в США рассказали, какие сейчас требования в РФ

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор демонстрирует готовность к эскалации войны в Украине, заявляя о нежелании замораживать линию фронта или идти на компромиссы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В ISW напомнили, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Кремль якобы готов к переговорам, однако категорически отверг любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон. По его словам, единственным способом достичь мира является "устранение" причин, которые "заставили" Россию начать полномасштабное вторжение.
Согласно аналитическим прогнозам Института изучения войны (ISW), российское командование может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области. Этот регион не входит в незаконно аннексированных территорий, однако его захват может поддержать давнюю цель России – полную оккупацию Донецкой области.
ISW также недавно спрогнозировала, что российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться к крайней юго-восточной части Днепропетровской области, чтобы достичь давней цели России – захватить всю Донецкую область.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.
Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.
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