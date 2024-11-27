Капитуляция или заморозка линии фронта: в США рассказали, какие сейчас требования в РФ

Страна-агрессор демонстрирует готовность к эскалации войны в Украине, заявляя о нежелании замораживать линию фронта или идти на компромиссы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ISW напомнили, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Кремль якобы готов к переговорам, однако категорически отверг любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон. По его словам, единственным способом достичь мира является "устранение" причин, которые "заставили" Россию начать полномасштабное вторжение.

"Такая риторика свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на бескомпромиссной капитуляции Украины. Кремль также неоднократно требовал контроля над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая те, которые сейчас находятся под украинским контролем", – говорится в сообщении.

Согласно аналитическим прогнозам Института изучения войны (ISW), российское командование может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области. Этот регион не входит в незаконно аннексированных территорий, однако его захват может поддержать давнюю цель России – полную оккупацию Донецкой области.

ISW также недавно спрогнозировала, что российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться к крайней юго-восточной части Днепропетровской области, чтобы достичь давней цели России – захватить всю Донецкую область.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.



