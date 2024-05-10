Камеры переполнены: в Кабмине назвали число заключенных, которых могут отправить на фронт

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Кравцев Сергей
Из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ВВС" сделал министр юстиции Денис Малюська.
ВСУ. Фото: из открытых источников
По его словам, в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности, следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде, в том числе в крупных городах.
Малюська также прокомментировал возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство.
По словам министра, он не видит проблемы в том, чтобы осужденные за убийство могли с оружием в руках защищать свою Родину, ведь, отмечает Денис Малюська, на войну человек и отправляется для того, чтобы убивать.
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