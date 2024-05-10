Камеры переполнены: в Кабмине назвали число заключенных, которых могут отправить на фронт

Из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ВВС" сделал министр юстиции Денис Малюська.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Да, десять-двадцать тысяч (Ред. – мобилизовать заключенных). Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитанные, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", – высказался министр.

По его словам, в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности, следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде, в том числе в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", — сказал министр.

Малюська также прокомментировал возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство.

По словам министра, он не видит проблемы в том, чтобы осужденные за убийство могли с оружием в руках защищать свою Родину, ведь, отмечает Денис Малюська, на войну человек и отправляется для того, чтобы убивать.

"Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно — это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме — сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", – считает министр.

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