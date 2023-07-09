Камбоджа обратилась к Украине: жертвами станут украинцы

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал Украину не использовать кассетные боеприпасы, которые недавно были включены в новый пакет военной помощи от США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter камбоджийского политика.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Фото из открытых источников

Премьер-министр Хун Сен считает, что применение кассетных бомб в Украине, даже против российских оккупантов повлечет за собой то, что "настоящими жертвами будут украинцы".

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"Самой большой опасностью для украинцев на многие годы, а то и на сто лет будет применение кассетных бомб в оккупированных Россией районах на территории Украины", — пишет в соцсетях Хун Сен.

Политик привел "болезненный опыт" Камбоджи по поводу кассетных боеприпасов, которые использовали Соединенные Штаты в начале 70-х годов. Впоследствии боеприпасы стали ужасным иностранным наследием для Камбоджи, ведь привели к десяткам тысяч искалеченных и убитых граждан страны.

По словам премьер-министра Камбоджи, несмотря на то, что прошло более 50 лет, однако уничтожить все кассетные боеприпасы до сих пор не удалось.

"Пожалейте украинский народ. Я обращаюсь к президенту США как поставщику и президенту Украины как получателю не использовать кассетные бомбы в войне, потому что настоящими жертвами будут украинцы", — пишет Хун Сен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины Андрей Мельник резко критикует немецкого депутата , выступившего против предоставления "кассетных боеприпасов". Украинский дипломат сказал "идти к чертям" и объяснил, что депутат Бундестага не понимает ситуацию в стране, которая 500 дней воюет.

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