Камбоджа обратилась к Украине: жертвами станут украинцы

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Slava Kot
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал Украину не использовать кассетные боеприпасы, которые недавно были включены в новый пакет военной помощи от США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter камбоджийского политика.
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Фото из открытых источников
Премьер-министр Хун Сен считает, что применение кассетных бомб в Украине, даже против российских оккупантов повлечет за собой то, что "настоящими жертвами будут украинцы".
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Политик привел "болезненный опыт" Камбоджи по поводу кассетных боеприпасов, которые использовали Соединенные Штаты в начале 70-х годов. Впоследствии боеприпасы стали ужасным иностранным наследием для Камбоджи, ведь привели к десяткам тысяч искалеченных и убитых граждан страны.
По словам премьер-министра Камбоджи, несмотря на то, что прошло более 50 лет, однако уничтожить все кассетные боеприпасы до сих пор не удалось.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
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Новости
Ігор
сегодня, 14:02
Знайшли до кого звернутися. Один маразм, другий божевільний. Православне Зло безжальне. Йому не країна потрібна, а територія з якої будуть збирати данину в общак угруповання. А якщо не по їхньому, біснуватому, то і ні кому.
Антикацап
сегодня, 13:55
Амнезія? Ми самі ж себе бомбимо? Чи не так акціонер гаспрому!