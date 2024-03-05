Какую задачу поставил Путин своим войскам: стоит ли ждать перелома в войне в апреле

Окрыленные успехом после захвата Авдеевки россияне пытаются и дальше продавливать оборону ВСУ. Изменилась ли цель, которую Кремль поставил перед войсками РФ? Возможен ли перелом в войне против РФ в апреле? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Более 1000-1200 человек безболезненно замещать на поле боя в сутки россияне не могут

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что Кремль, как и прежде хочет, чтобы войска РФ полностью оккупировали Донецкую и Луганскую область.

"Враг еще 7 октября прошлого года принял это стратегическое решение. Это очень необходимо Путину (российский диктатор Владимир Путин, — Ред.), поскольку на следующей неделе состоится его переназначение на пост президента РФ. Очень важный ритуал, ему нужны успехи. И в их понимании, очень важно заявить о полном "освобождении" двух областей и Купянска узлового", — заявил эксперт.

Офицер подчеркнул, что Купянск также очень важен, поскольку там большой железнодорожный узел.

Он добавил, что РФ не успевает полностью восстанавливать свои потери на фронте, поскольку мобилизационный ресурс у них сейчас ниже, чем потери, которые им наносят Силы обороны Украины.

"Более 1000-1200 человек безболезненно замещать на поле боя в сутки они не могут. Верхняя планка их мобилизационного ресурса – это до 30 тысяч в месяц", – высказался эксперт.

Наши Силы обороны сейчас хотя и в обороне, но в "активной", несмотря на дефицит боеприпасов

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона заявил, что он лично не ожидает какого-то перелома в войне в апреле.

"В феврале The New York Times писал, что Россия наступает на пяти направлениях. Но сейчас эти пять направлений сузились. Наиболее интенсивные бои идут в районе Часового Яра, Ивановского, и это направления Марьинка и Авдеевка. На Лиманском направлении частично уменьшились атаки. И на Купянском тоже. На юге — Работино, Вербовое — интенсивность огня тоже уменьшилась, там есть наступательные действия, но они уменьшились", — отметил Мусиенко.

По его словам, враг концентрируется на определенных направлениях, которые для него являются важнейшими, и они стремятся развить там определенный тактический успех. Особенно хотят выйти на Угледар. И зайти в Часов Яр. Это то, что им бы очень хотелось, потому что там высоты.

"И очевидно, если они концентрируются на основных линиях, хотя с одной стороны это такая стратегия, что надо сконцентрировать силы, но с другой стороны это свидетельствует, что есть определенное истощение в российских подразделениях в результате чувствительных для них действий под Авдеевкой", — отметил эксперт.

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