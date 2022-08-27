Какую военную технику получила Украина со всего мира

Генерал Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отмечает, что ни одно оружие не является универсальным. Но есть несколько систем вооружения, которые играют немаловажную роль в российско-украинской войне. Об этом пишет BBC.

Ракетные комплексы большой дальности



По данным военных аналитиков, Украине не хватает артиллерии и боеприпасов для ведения дальнего огня. Именно такие средства могут улучшить украинские войска и сделать более эффективными в противостоянии с Россией.



Украина получила от США несколько высокомобильных артиллерийских систем Himars. И важным фактором этих систем является то, что их дальность намного больше, чем в русской артиллерии. Что позволяет уничтожать российские цели из безопасного места.







Гаубицы

В середине лета США, Канада и Австралия доставили более 100 гаубиц разных комплектаций. А также 300 тысяч снарядов калибра 155 мм.



Противотанковое оружие



Издание подсчитало, что Украина получила более 5000 NLAW, технику, которая может уничтожить танк одним выстрелом. Большинство аналитиков отмечает, что это оружие себя качественно показало в начале войны, особенно когда россияне приближались к Киеву.



Танки



Польша и Чехия доставили около 230 танков Т-72. Именно эти танки Украина постоянно использует, поэтому умеет ими пользоваться и имеет необходимые части для ремонта.



Дроны



В основном Украина использует беспилотники Bayraktar TB2, производимые Турцией. Именно эти дроны уничтожали и повреждали ракетные системы, вертолеты и корабли.



ПВО



Украине удалось установить контроль над своим воздушным пространством. В этом помогли переданные США зенитно-ракетные системы NASAMS, а также система ПВО С-300 от Словакии.



Больше всего Украину финансово поддержали Соединенные Штаты Америки. Они передали Украине денежную помощь на 25 млрд долларов. Второе и третье место заняли Соединенное Королевство и Польша, передав 4 и почти 2 млрд долларов.





Ранее "Комментарии" сообщали слова Алексея Данилова о том, что западное оружие изменяет ход войны.



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