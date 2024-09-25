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Какую военную помощь хочет получить Украина от США: как может работать план победы

План победы может предусматривать доступ Украины к современному вооружению США.

сегодня, 17:00
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Автор:
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Slava Kot

Военный эксперт специализированного ресурса военной тематики Defense Express Иван Киричевский заявил, что план победы может работать подобно ленд-лизу, когда Украина сможет иметь доступ к большинству современного оружия в арсенале США.

Какую военную помощь хочет получить Украина от США: как может работать план победы

Война на Украине. Фото: Всемирный конгресс украинцев

Иван Киричевский в эфире телеканала "Еспресо" предположил, что план победы может предусматривать увеличение военной помощи для Украины от США, в том числе предоставление современных систем вооружения.

"Я так понимаю, что расчет идет на то, чтобы США открыли что-то вроде буквально ленд-лиза. То есть когда нам передаются в максимальном количестве все возможные образцы бронетехники, ракетного вооружения, противовоздушной обороны, боевые самолеты в конце концов", — считает эксперт Defense Express.

По словам Киричевского, у США есть широкий выбор вооружения, за которым может обратиться Украина, в частности одной из возможностей может стать противоракетный комплекс THAAD, батарея которого стоит два миллиарда долларов.

Однако эксперт указывает, что у Украины должно быть достаточно аргументов, чтобы убедить администрацию Байдена пойти на такой шаг.

"Вопрос только в том, удастся ли найти соответствующие аргументы для нынешнего военно-политического руководства США, чтобы хотя бы часть этого вооружения была передана", – рассказал Киричевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что профессор в США объяснил, почему администрация Байдена не дает Украине разрешение на использование дальнобойного оружия.

Также "Комментарии" писали о том, когда в войне в Украине наступит переломный момент и что будет свидетельствовать об этом.



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