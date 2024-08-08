Какую область собралась сдать Украина: в ЦПД рассказали о новом фейке Кремля

Вражеские телеграмм-каналы распространяют информацию о якобы подготовке к сдаче оккупантам Харьковской области. Об этом, по словам россиян, говорит якобы решение Минобразования Украины об увольнении 10 тысяч учителей в восточных регионах, в частности в Харьковской области, "где останется только 40-50 школ". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Харьков. Фото: из открытых источников

Также, утверждает российская пропаганда, количество детей, обучающихся дистанционно, значительно вырастет.

ЦПД проверил информацию в Харьковской ОВА и пришел к выводу, что распространяемое россиянами сообщение не соответствует действительности.

В Центре пояснили, что на самом деле сейчас идет обсуждение проекта Приказа №850 о получении общего среднего образования в условиях военного положения, которое планируется ввести с 2025-2026 учебного года. "Он предусматривает сокращение сети школ, но с переводом учителей в кадровый резерв с сохранением зарплаты", — говорится в сообщении.

Также планируется уменьшение дистанционного обучения и переход к оффлайн или смешанному формату, вырастет количество дистанционных классов с украинским языком для детей за рубежом, сообщили в ЦПД.

Там подчеркнули, что подобными манипуляциями враг пытается вызвать негативное отношение к государственным органам со стороны украинского общества.

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