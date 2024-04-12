Какой запас у РФ танков и боевых машин: до какого года сможет воевать Путин

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий год, но она может продолжаться в таком же темпе максимум год, потому как с техникой у россиян все же могут возникнуть проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Танки. Фото из открытых источников
Издание отмечает, за 26 месяцев тяжелых боев российские военные потеряли в Украине 15 300 танков, боевых машин, гаубиц и другого вооружения, а также сотни тысяч военнослужащих. И все же российских сил в Украине больше, чем когда-либо.
Но, как отмечает Forbes, российские солдаты погибают так же быстро, как и прибывают в Украину. В одном из недавних исследований министерство обороны Эстонии пришло к выводу, что уничтожение 100 000 россиян в этом году нанесет непоправимый ущерб, а то и провалит мобилизационные усилия Кремля.
Как сообщается, российская промышленность ежегодно выпускает 500-600 новых танков и, может быть, чуть больше тысячи новых боевых машин. Ежегодно оккупанты теряют более тысячи танков и около 2000 боевых машин, и темпы потерь растут. Как сообщается, недостаток техники Россия восполняет советской техникой 1970-х, а в некоторых случаях даже в 60-х или 50-х годов. Но эти старые автомобили – ограниченный ресурс.
Последние прогнозы предполагают, что уже в середине 2025 года на складах больше не останется старых танков и боевых машин.
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