Какой запас у РФ танков и боевых машин: до какого года сможет воевать Путин

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий год, но она может продолжаться в таком же темпе максимум год, потому как с техникой у россиян все же могут возникнуть проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Танки. Фото из открытых источников

Издание отмечает, за 26 месяцев тяжелых боев российские военные потеряли в Украине 15 300 танков, боевых машин, гаубиц и другого вооружения, а также сотни тысяч военнослужащих. И все же российских сил в Украине больше, чем когда-либо.

"На самом деле армия РФ сейчас на 15% больше, чем в начале вторжения. За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000 человек", — заявил генерал армии США Кристофер Каволи, главный командующий НАТО.

Но, как отмечает Forbes, российские солдаты погибают так же быстро, как и прибывают в Украину. В одном из недавних исследований министерство обороны Эстонии пришло к выводу, что уничтожение 100 000 россиян в этом году нанесет непоправимый ущерб, а то и провалит мобилизационные усилия Кремля.

Как сообщается, российская промышленность ежегодно выпускает 500-600 новых танков и, может быть, чуть больше тысячи новых боевых машин. Ежегодно оккупанты теряют более тысячи танков и около 2000 боевых машин, и темпы потерь растут. Как сообщается, недостаток техники Россия восполняет советской техникой 1970-х, а в некоторых случаях даже в 60-х или 50-х годов. Но эти старые автомобили – ограниченный ресурс.

Последние прогнозы предполагают, что уже в середине 2025 года на складах больше не останется старых танков и боевых машин.

"Время России истекает", — считает эстонский солдат и аналитик Артур Рехи.

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