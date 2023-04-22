Какой план у РФ – почему россияне будут накапливать ракеты все лето

Россияне сделали паузу в массированных обстрелах украинских объектов энергетики не только из-за того, что у них существенно уменьшились запасы высокоточных ракет, но еще и потому что сейчас оккупанты пытаются лучше подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду. Россияне хотят за лето собрать приличное количество ракет, чтобы осень и зимой ударить еще мощнее. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, пока война продолжается, существует вероятность новых массированных обстрелов, в результате чего может повториться угроза блекаута.

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Харченко считает, что это может быть октябрь-ноябрь. Однако, и Украина будет лучше понимать, что происходит, и гораздо лучше подготовится.

"Моя гипотеза такова: россияне будут накапливать ракеты все лето, а затем попытаются повторить такие же атаки, как в прошлом году. То есть это будет в следующий отопительный сезон, то есть октябрь и ноябрь. Да, с одной стороны у нас будет больше готовности, мы лучше понимаем, что происходит и значительно лучше подготовимся – и ПВО и физическая защита – это да, но с другой стороны, для меня на сегодня очевидно, что восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием к следующему сезона мы, скорее всего, не успеем", – отметил Александр Харченко.

По его мнению, большинство из того, что обещает Запад просто не приедет к новому отопительному сезону. Что приедет – пока неизвестно, но это будет может 20% от того, что нам необходимо, максимум – 30-40%. Это значит, что у нас будет меньший запас прочности.

"Возможны ли в такой ситуации отключение и дефицит мощности? Безусловно, возможны. Давайте смотреть правде в глаза: мы не можем предвидеть, что будет. Я не буду детали давать, но есть сценарии, при которых, я понимаю, что нам будет очень сложно", – отметил директор Центра исследований энергетики.

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