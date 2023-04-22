Какой план у РФ – почему россияне будут накапливать ракеты все лето

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Кравцев Сергей
Россияне сделали паузу в массированных обстрелах украинских объектов энергетики не только из-за того, что у них существенно уменьшились запасы высокоточных ракет, но еще и потому что сейчас оккупанты пытаются лучше подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду. Россияне хотят за лето собрать приличное количество ракет, чтобы осень и зимой ударить еще мощнее. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, пока война продолжается, существует вероятность новых массированных обстрелов, в результате чего может повториться угроза блекаута.
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Харченко считает, что это может быть октябрь-ноябрь. Однако, и Украина будет лучше понимать, что происходит, и гораздо лучше подготовится.
По его мнению, большинство из того, что обещает Запад просто не приедет к новому отопительному сезону. Что приедет – пока неизвестно, но это будет может 20% от того, что нам необходимо, максимум – 30-40%. Это значит, что у нас будет меньший запас прочности.
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