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Какой ответ Украина готовит агрессору на ракетный удар: почему РФ уже сбилась с графика

Во время массированного удара оккупанты задействовали 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал ответ на массированную атаку РФ 26 августа 2024 года. Какой она может быть? Почему россияне нарушили график атак? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Какой ответ Украина готовит агрессору на ракетный удар: почему РФ уже сбилась с графика

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Украина будет пытаться дать ответ агрессору своими средствами

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что возмездие может быть. В первую очередь – это массированный удар по военным объектам противника и в первую очередь тех, которые используют как раз для этих террористических ударов против Украины. В частности, для таких ударов могут использоваться те же ракеты-дроны, которые были анонсированы 24 августа, и основным назначением которых, как объявлялось, является уменьшение военного потенциала, в частности, для терроризирования мирного населения.

Эксперт подчеркнул, что более двух десятков российских аэродромов, с которых взлетают средства терроризирования украинцев.

"Это площадки, с которых запускают другие средства, они известны разведке", – добавил Рябых.

Он также сказал, каким должен быть ответ партнеров Украины на подобные террористические акты со стороны РФ. По словам эксперта, знаковой реакцией было бы предоставление разрешений на атаки западным дальнобойным вооружением по территории страны-агрессорки.

"Если уж говорить откровенно, то сейчас Украина будет пытаться решать это своими средствами, но в то же время следует акцентировать внимание на том, что то же заявление министра иностранных дел Украины является также знаковым, и он сказал, что здесь должны быть два основных ответа от наших партнеров на подобные". удары. Это предоставить разрешение на дальнобойные удары уже их оружием, чтобы как можно скорее прекратить эти террористические удары со стороны Российской террористической Федерации. средства уже над территорией Украины для того, чтобы они не летели на ту же Польшу, как мы видели сегодня уже такой случай в очередной раз", – констатировал Валерий Рябых.

оккупанты использовали большое количество ракет

Эксперт по авиации Константин Криволап в интервью "РБК-Украина" обратил внимание на то, что российские оккупационные войска несколько изменили подход к массированным ударам по Украине. Так, 26 августа враг атаковал поближе к утру, в отличие от предыдущих раз, когда ракеты выпускали ночью.

По словам эксперта, оккупанты использовали большое количество ракет – в частности, были применены Х-101, "Кинжалы", Х-22, "Калибры", а также очень большое количество дронов-камикадзе "Шахед". Этот арсенал оккупанты накапливали почти месяц.

По мнению эксперта, результатом подобных изменений в ударах могут быть атаки украинских сил по российским аэродромам. Вражеские самолеты Ту-95МС ежедневно курсировали между авиабазами "Оленья" и "Энгельс".

"Мы очень серьезно нарушили их график применения. Я думаю, что это смещение связано с тем, что они не всегда успевают, так как они хотели бы успеть", – подчеркнул эксперт.

Криволап добавил, что во время последнего удара оккупанты задействовали 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. При этом раньше "где-то летало" 18 бортов.

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