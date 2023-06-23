Какова вероятность применения ядерного оружия РФ – что может остановить Путина

Ядерный шантаж со стороны РФ вышел в последнее время на новый уровень. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал к полной деоккупации Запорожской АЭС, которую усиленно минируют захватчики. В МИД Украины призвали признать, наконец, РФ страной-террористом и ввести новые санкции из-за минирования ЗАЭС. А в Сенате США зарегистрирован проект резолюции, согласно которому применение Россией либо ее пособниками (той же Беларусью) тактического ядерного оружия (ТЯО) или теракт на ядерном объекте будут приравнены к нападению на страны НАТО. Остались ли у мира рычаги воздействия на Кремль, чтобы не допустить ядерной катастрофы в том или ином виде? Шантаж или реальные "ядерные намерения" мы видим в исполнении путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

После достаточно вялой реакции мира на подрыв дамбы Каховской ГЭС, россияне решили, что нечто подобное можно совершить и касательно ЗАЭС

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

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"Что касается ядерного шантажа со стороны России – она его использует буквально с первых дней полномасштабной войны. И это в руках террористического режим Путина – достаточно эффективный инструмент. Ведь, так или иначе, такой шантаж влияет на характер поддержки Украины. Возможно, этим можно пояснить задержки с поставками нам необходимого вооружения".

Именно поэтому, отмечает эксперт, РФ продолжает использовать ядерный шантаж, хоть и ограниченно.

"Прямое применение ядерного оружия может быть негативно воспринято не только странами Запада, которые поддерживают Украину, но и таким важнейшим партнером России как Китай. Потому пока применение ядерного оружия выглядит маловероятным. Но Россия нашла другой удобный для нее инструмент для ядерного шантажа – минирования Запорожской АЭС. После достаточно вялой реакции мира на подрыв дамбы Каховской ГЭС (наибольшая экологическая катастрофа 21 века в Европе!), россияне решили, что нечто подобное можно совершить и касательно ЗАЭС. Подорвать, а потом говорить "это не мы, это – Украина". Таким образом всё переводится в плоскость неопределенности, – поясняет Петр Олещук. – А неопределенность исключает быструю и эффективную реакцию мира по привлечению виновного к ответственности. И это, действительно, очень серьезная проблема. В этом смысле заявления президента Украины, нашего МИД — очень правильные. Мир должен наработать более эффективны меры противодействия ядерному терроризм РФ".

В случае стратегического поражения путинский режим может применить ТЯО, либо устроить теракт на ЗАЭС

Политолог-международник Богдан Мирошников считает, что гипотетический ядерный удар, даже тактический заряд – это тема очень дискуссионная. Также, как и по ЗАЭС. Ибо это яйца из одной корзины, отмечет он.

"Русня может это сделать, а может и не сделать. Я бы оценивал это как 50/50. В США посылают неоднозначные намеки, что в случае применения ТЯО или теракта на ЗАЭС – это будет расцениваться как удар по НАТО. С другой стороны, мы понимаем, что больше всего Путин и его компания любят жизнь. А бункеры могут и не спасти. Но мы не можем залезть им в голову. Они пропитаны имперскостью на 200%. Поэтому, в случае стратегического поражения, могут и применить ТЯО либо устроить теракт на ЗАЭС", – считает эксперт.

Но, продолжает он, в таком случае им будет конец. Режиму конец. Недоимперии конец. Китай не поддержит – и даже станет в оппозицию.

"Учитывая эти факторы – в Кремле и будет приниматься решение", – считает Богдан Мирошинков.

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