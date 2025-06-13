Какое указание оккупанты получили от Путина: почему давят на Сумщине

Российские оккупационные войска пытаются наступать в Сумской области не потому, что этот участок фронта они посчитали слишком слабо укрепленным, а потому что получили указание давить здесь от российского диктатора Владимира Путина. Вот и пытаются оттеснять ВСУ, не жалея сил и ресурсов. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказал народный депутат Украины Александр Федиенко.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Они (россияне – ред.) давят, потому что у них есть такое указание... Они идут по трупам своих же... Конечно, фортификации важны, но, думаю, в этой войне важнее оружие массового уничтожения, дальнобойное оружие, которое будет еще на подступах к тем фортификационным сооружениям останавливать врага", — высказался нардеп.

Политик подчеркнул, что в этой войне важнее именно оружие массового уничтожения, дальнобойное оружие, которое будет еще на подступах к фортификационным сооружениям останавливать врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — перебрасывание российским командованием резервов с юга Украины на Сумское направление свидетельствует о том, что противник слишком быстро исчерпал свои силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Также издание "Комментарии" сообщало — геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее и в пределах центральной Кондратовки (к западу от Алексеевки) и к югу от Андреевки (юго-западнее Алексеевки).



