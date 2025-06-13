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«Давайте не впадать в зраду»: что делается в Сумской области

Эксперт считает, что развитие в Сумской области имеет множество сценариев и еще не все потеряно

сегодня, 08:54
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Недилько Ксения

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

«Давайте не впадать в зраду»: что делается в Сумской области

Иллюстративное фото

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее и в пределах центральной Кондратовки (к западу от Алексеевки) и к югу от Андреевки (юго-западнее Алексеевки).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в Яблоновке и Юнаковке (обе к северо-востоку от города Сумы).

11 и 12 июня русские войска совершили наземные наступления к северо-востоку от города Сумы вблизи Яблоновки и Юнаковки, а также к северу от города Сумы вблизи Новониколаевки. Российские военкоры утверждают, что украинские войска контратаковали вблизи Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковки.

Украинский сержант, воевавший в приграничном районе Сумской области, в статье, опубликованной в Wall Street Journal (WSJ) 11 июня, заявил, что российские войска в этом районе вдвое превосходят украинские и пытаются захватить Юнаковку в рамках более широких усилий по захвату города Сумы. Российский инсайдерский источник утверждал, что российские войска применяют тактику штурма под руководством пехоты в Сумской области, которая предусматривает высокое истощение, и что лишь восемь из 100 российских военнослужащих, участвовавших в недавних атаках на Кондратовку, выжили, после чего российское военное командование.

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что в Сумской области сохраняется тяжелая ситуация.

"Да, враг начал крепко получать по зубам. Но это все равно глухая оборона с необъяснимыми перспективами.

Потому что неизвестно, насколько далеко готов зайти враг в плане перегруппировки своих резервов в Сумскую область с других участков.

Сейчас где-то врага удалось отбросить, но в целом — именно болотные мр*зи имеют преимущество и обладают инициативой. И продвигаются также", – сообщил военный.

По его словам, однозначно о чем-то говорить еще рано.

"Ведь как вчера говорил, сценариев развития событий может быть даже 2 десятка. Враг может как выйти на дистанцию ​​для работы ствольной артой по Сумам, так и получить крепко по зубам и застрять на тех рубежах, где и сейчас. Давайте не впадать как в зраду, так и расслабляться преждевременно. Потому что ничего еще непонятно!" – добавляет Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , есть ли эвакуация из города Сумы сейчас.



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