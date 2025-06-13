«Давайте не впадать в зраду»: что делается в Сумской области

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее и в пределах центральной Кондратовки (к западу от Алексеевки) и к югу от Андреевки (юго-западнее Алексеевки).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в Яблоновке и Юнаковке (обе к северо-востоку от города Сумы).

11 и 12 июня русские войска совершили наземные наступления к северо-востоку от города Сумы вблизи Яблоновки и Юнаковки, а также к северу от города Сумы вблизи Новониколаевки. Российские военкоры утверждают, что украинские войска контратаковали вблизи Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковки.

Украинский сержант, воевавший в приграничном районе Сумской области, в статье, опубликованной в Wall Street Journal (WSJ) 11 июня, заявил, что российские войска в этом районе вдвое превосходят украинские и пытаются захватить Юнаковку в рамках более широких усилий по захвату города Сумы. Российский инсайдерский источник утверждал, что российские войска применяют тактику штурма под руководством пехоты в Сумской области, которая предусматривает высокое истощение, и что лишь восемь из 100 российских военнослужащих, участвовавших в недавних атаках на Кондратовку, выжили, после чего российское военное командование.

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что в Сумской области сохраняется тяжелая ситуация.

"Да, враг начал крепко получать по зубам. Но это все равно глухая оборона с необъяснимыми перспективами. Потому что неизвестно, насколько далеко готов зайти враг в плане перегруппировки своих резервов в Сумскую область с других участков. Сейчас где-то врага удалось отбросить, но в целом — именно болотные мр*зи имеют преимущество и обладают инициативой. И продвигаются также", – сообщил военный.

По его словам, однозначно о чем-то говорить еще рано.

"Ведь как вчера говорил, сценариев развития событий может быть даже 2 десятка. Враг может как выйти на дистанцию ​​для работы ствольной артой по Сумам, так и получить крепко по зубам и застрять на тех рубежах, где и сейчас. Давайте не впадать как в зраду, так и расслабляться преждевременно. Потому что ничего еще непонятно!" – добавляет Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , есть ли эвакуация из города Сумы сейчас.