Что на Сумщине у россиян пошло не так: как пытаются спасти ситуацию

Перебрасывание российским командованием резервов с юга Украины на Сумское направление свидетельствует о том, что противник слишком быстро исчерпал свои силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, россияне явно не ожидали таких потерь в Сумской области и вынуждены спасать ситуацию за счет переброски дополнительной силы. Хотя ранее эти войска точно не планировалось бросать в приграничье Сумской области.

"Это свидетельство того, что не все так гладко в путинской диктатуре, не так происходит наступление на Сумском направлении, как им этого бы хотелось", — высказался Тимочко.

Информацию о якобы "наступлении на Киев" Тимочко называет попыткой посеять панику. Мол, любое движение врага – это часть стратегической цели зайти в столицу.

"Некоторые посмотрели на карты, что через Сумщину противник наступал на Киев в 2022. Но мы знаем конечный результат: все, кто не успели убежать, — потом сказали, что это был "жест доброй воли", — добавил Тимочко.

Читайте также на портале "Комментарии" — геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее и в пределах центральной Кондратовки (к западу от Алексеевки) и к югу от Андреевки (юго-западнее Алексеевки).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в Яблоновке и Юнаковке (обе к северо-востоку от города Сумы).



