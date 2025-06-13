logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что на Сумщине у россиян пошло не так: как пытаются спасти ситуацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Что на Сумщине у россиян пошло не так: как пытаются спасти ситуацию

РФ вынуждена перебрасиывать силы с юга на Сумщину

сегодня, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Перебрасывание российским командованием резервов с юга Украины на Сумское направление свидетельствует о том, что противник слишком быстро исчерпал свои силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Что на Сумщине у россиян пошло не так: как пытаются спасти ситуацию

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, россияне явно не ожидали таких потерь в Сумской области и вынуждены спасать ситуацию за счет переброски дополнительной силы. Хотя ранее эти войска точно не планировалось бросать в приграничье Сумской области.

"Это свидетельство того, что не все так гладко в путинской диктатуре, не так происходит наступление на Сумском направлении, как им этого бы хотелось", — высказался Тимочко.

Информацию о якобы "наступлении на Киев" Тимочко называет попыткой посеять панику. Мол, любое движение врага – это часть стратегической цели зайти в столицу.

"Некоторые посмотрели на карты, что через Сумщину противник наступал на Киев в 2022. Но мы знаем конечный результат: все, кто не успели убежать, — потом сказали, что это был "жест доброй воли", — добавил Тимочко.

Читайте также на портале "Комментарии" — геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее и в пределах центральной Кондратовки (к западу от Алексеевки) и к югу от Андреевки (юго-западнее Алексеевки).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в Яблоновке и Юнаковке (обе к северо-востоку от города Сумы).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости