Какое оружие Киев просит у США и, почему Вашингтон медлит: Politico раскрыло детали

Украина заинтересована в получении американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper, поскольку ищет новые способы идентификации враждебных целей, но в Вашингтоне не решаются передать Украине эти дроны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Politico".

Беспилотник. Фото: EPA

СМИ, ссылаясь на собеседников отмечает, что в Украине и раньше стремились использовать такие дроны, но для ударных и наблюдательных миссий. В последнее время Киев интересует их применение для разведки глубоко в российском тылу.

По информации издания, США по-прежнему не решаются предоставить MQ-9 Reaper из-за опасений, что Россия может их сбить.

Отметим, "Politico" также опубликовало материал о том, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, если бы не одно "но".

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