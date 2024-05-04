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Какое оружие Киев просит у США и, почему Вашингтон медлит: Politico раскрыло детали

Украина просит у США дроны MQ-9 Reaper

сегодня, 15:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина заинтересована в получении американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper, поскольку ищет новые способы идентификации враждебных целей, но в Вашингтоне не решаются передать Украине эти дроны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Politico".

Какое оружие Киев просит у США и, почему Вашингтон медлит: Politico раскрыло детали

Беспилотник. Фото: EPA

СМИ, ссылаясь на собеседников отмечает, что в Украине и раньше стремились использовать такие дроны, но для ударных и наблюдательных миссий. В последнее время Киев интересует их применение для разведки глубоко в российском тылу.                                                                             

По информации издания, США по-прежнему не решаются предоставить MQ-9 Reaper из-за опасений, что Россия может их сбить.                          

Отметим, "Politico" также опубликовало материал о том, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, если бы не одно "но".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глобальный саммит мира, который запланирован на 15 и 16 июня в Швейцарии – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира. И предупреждает, что Путин (а РФ на этот саммит не приглашена) будет пытаться сорвать подготовку мероприятия, ослабить украинские позиции. До сих пор под вопросом участие в саммите Китая, который подвергается критике со стороны США за то, что не готов поддержать украинскую формулу мира. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего ожидать от встречи в Швейцарии, а также – куда в итоге могут качнуться переговоры.




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Источник: https://subscriber.politicopro.com/article/2024/05/reaper-drones-move-to-the-top-of-ukraines-wish-list-00156109
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