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Какое максимальное количество военных Путин может перебросить в Украину: в разведке дали ответ

РФ может позволить себе не более 350 тыс. военных в Украине

сегодня, 17:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Как оказалось, во "второй армии мира" есть огромная проблема с человеческим ресурсом и сегодня Путин не может перебросить в Украину более чем 300-350 тысяч воинов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт ГУР, со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого во время общенационального телемарафона.

Какое максимальное количество военных Путин может перебросить в Украину: в разведке дали ответ

Российские военные. Фото: ГУР

Вадим Скибицкий отметил, что многие подразделения в российской армии заняты тем, что выполняют функции по охране и обороне объектов на территории России. Другие подразделения занимается тем же самым, но за пределами России. Кроме того, большая группировка России сконцентрирована в Сирии. Москва имеет очень большую сеть военных баз на территории бывшего СССР – в той же Армении, Таджикистане, в Нагорном Карабахе, в Казахстане. Именно поэтому предел России – это 300- 350 тысяч военных, которые могут быть переброшены на войну в Украину.

Скибицкий добавил, что весной руководство России приняло решение перебрасывать на войну только контрактников, но желающих отправляться зарабатывать на войне в Украине оказалась меньше, чем ожидалось. Особенно после того, как увеличилось количество "200-ых" и "300-ых"" оккупантов, которые начали прибывать в Россию, отвоевавшись в Украине.

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Источник: https://gur.gov.ua/content/rosiiske-viisko-vidchulo-kadrovyi-holod-odrazu-pislia-vtorhnennia-do-ukrainy.html
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