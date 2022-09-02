Какое максимальное количество военных Путин может перебросить в Украину: в разведке дали ответ

Как оказалось, во "второй армии мира" есть огромная проблема с человеческим ресурсом и сегодня Путин не может перебросить в Украину более чем 300-350 тысяч воинов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт ГУР, со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого во время общенационального телемарафона.

Российские военные. Фото: ГУР

Вадим Скибицкий отметил, что многие подразделения в российской армии заняты тем, что выполняют функции по охране и обороне объектов на территории России. Другие подразделения занимается тем же самым, но за пределами России. Кроме того, большая группировка России сконцентрирована в Сирии. Москва имеет очень большую сеть военных баз на территории бывшего СССР – в той же Армении, Таджикистане, в Нагорном Карабахе, в Казахстане. Именно поэтому предел России – это 300- 350 тысяч военных, которые могут быть переброшены на войну в Украину.

Скибицкий добавил, что весной руководство России приняло решение перебрасывать на войну только контрактников, но желающих отправляться зарабатывать на войне в Украине оказалась меньше, чем ожидалось. Особенно после того, как увеличилось количество "200-ых" и "300-ых"" оккупантов, которые начали прибывать в Россию, отвоевавшись в Украине.

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