Какими свечами лучше запастись украинцами

По причине частых перебоев с подачей электричества, наши соотечественники скупают свечи. Теперь предлагают этот товар в широком ассортименте, но какие из них лучше приобрести, чтобы такая продукция служила долго и качественно, а цена соответствовала качеству товара.

Украинцы запасаются свечами (фото из открытых источников)

Свечи из пчелиного воска

Такая продукция безопасна, не имеет резкого запаха и экологична. Их воск при использовании только плавится и от них нет копоти. Стоят тонкие свечи около 100 грн. за набор.

Свечи из растительного воска

Такую продукцию готовят из смесей разных масел. Поэтому их свойства имеют отличия . Из пальмового воска продукция горит без запаха. Но такие свечи хрупкие, легко ломаются. Из соевого воска горящая свеча дает "молочный" запах. Из кокосового воска продукция дороже пальмовой и соевой, но и горит дольше. (1 см – до 5 часов). Такие свечи не всегда можно купить в магазине. Цена стартует от 100 грн за небольшую свечу.

Парафиновые

Парафин является продуктом перегонки нефти. Без примесей и без дополнительной очистки такая продукция может иметь неприятный запах. Поэтому в свечи из парафина добавляют ароматизаторы.

При использовании парафиновой продукции делают небольшой перерыв между горением и проветривают комнату.

Цены на парафиновые свечи небольшого размера стартуют от 20 грн.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Шмигаль обратился к украинцам с просьбой готовиться к сложной зиме . Как отмечает глава правительства, соотечественники должны подготовиться к тяжелой зиме и приобрести в запасе все необходимое. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, жители Украины должны срочно позаботиться о себе и иметь в запасе необходимые вещи.

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