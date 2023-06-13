Какими ракетами Россия ударила по Кривому Рогу и какова была ее цель

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает портал "Комментарии".



Какие ракеты применил враг при ударе по Кривому Рогу.Фото из открытых источников

"Ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555, как мы сообщали. Сначала было привлечено 8 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия, обычно оттуда выпускают они свои ракеты. Эти ракеты ночью долетели до территории Украины, была объявлена воздушная тревога" , – заметил он.

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В первые минуты атаки удалось обезвредить 10 ракет, и уже почти утром российские войска совершили пуски ракет с территории Каспия, добавил спикер.

"Были замечены в небе три стратегических бомбардировщика, ожидалась вторая волна атак. Правда, только одна ракета достигла территории Украины и была уничтожена уже около 7:00 нашей противовоздушной обороной", — сказал Юрий Игнат.

Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что россияне в "истерике", поэтому и прибегают к очередным проявлениям терроризма, попадая при этом в жилые дома. Однако их основная цель – найти логистику, помогающую фронту.

"Это говорит о том, что враг действительно в истерике, пытается атаковать разные регионы Украины, в том числе Киев и те направления, которые считает стратегическими в поддержке Сил обороны в их наступательных действиях", — подчеркнула Гуменюк.

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