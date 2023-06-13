Какими ракетами Россия ударила по Кривому Рогу и какова была ее цель

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Белоокая Ира
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает портал "Комментарии".
Какие ракеты применил враг при ударе по Кривому Рогу.Фото из открытых источников
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В первые минуты атаки удалось обезвредить 10 ракет, и уже почти утром российские войска совершили пуски ракет с территории Каспия, добавил спикер.
Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что россияне в "истерике", поэтому и прибегают к очередным проявлениям терроризма, попадая при этом в жилые дома. Однако их основная цель – найти логистику, помогающую фронту.
Читайте на портале "Комментарии", — РФ ударила по многоэтажке в Кривом Роге: есть погибшие. Оккупанты атаковали Кривой Рог — вспыхнула пятиэтажка. До сих пор под завалами могут находиться люди, и спасатели пытаются быстрее разобрать завалы на месте прилета.
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