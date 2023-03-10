Какими могут стать следующие ракетные атаки РФ – чего добивается враг

Ракетная атака в ночь на 9 марта оказалась одной из самых массированных с начала полномасштабного вторжения в Украину. Россияне применяли разные типы ракет, в том числе шесть ракет "Кинжал". Удивительно, но даже после такой массированной атаки в Украине на протяжении 9 марта несколько раз раздавался сигнал о воздушной тревоге, а поздно вечером появилась информация о новом пуске ракет. Какими могут стать очередные атаки России и что агрессор пытается этим доказать? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" попыталось найти, проанализировав мнения экспертов.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Все, что Россия смогла поставить в бой – все использовали

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не исключает, что россияне могут применить гораздо больше "Кинжалов", чем использовали сегодня. Свое мнение эксперт высказал в эфире общенационального телемарафона.

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"Идет ли Путин в ракетное наступление с лозунгом "Это наш последний решительный бой"? Такого нельзя исключать, ведь слишком разная ракетная группировка атаковала Украину. Летели Х-101, Х-55, "Кинжалы", "Калибры", — отметил Селезнев.

По его мнению, страна-агрессор до сих пор надеется, что ей удастся полностью разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. То, что от последнего массированного удара прошло довольно много времени говорит о том, что ракеты у россиян есть, но не все в рабочем состоянии.

На вопрос, есть ли все составляющие у России, чтобы производить "Кинжалы", Селезнев ответил нам так: "С начала года, насколько известно, они произвели 4 таких ракеты. Это немного, импортозамещение у них не работает. Есть соответствующая элементная база, которая должна присутствовать в этих высокоточных сверхскоростных ракетах. У россиян ограничены возможности".

Эти методы не работают не только против украинцев, они не работают вообще

Руководитель "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в эфире "24 канала" заявил, что Кремль выбросил такие огромные деньги на ракетный удар по Украине, чтобы добиться всего одной цели – хотя бы что-то продемонстрировать самим россиянам, порадовать их новыми ударами по мирным городам соседней страны.

Бобыренко добавил, что россияне наносят ракетные удары по Украине делают для внутреннего успокоения.

"Также они это делают, пожалуй, для Владимира Путина, которому рассказывают, что из этого что-то может выйти. Что это, возможно, затянет войну или сделает Украину уступчивей", – предположил эксперт.

Виктор Бобыренко отметил, что эти методы не работают не только против украинцев, они не работают вообще – это доказано историей, в частности Второй мировой войны.

"Но Путин истории не учит, и вообще в России мало кто знает даже собственную историю. Они знают вымышленную историю, которую сами же себе пишут", — подчеркнул эксперт.

Самое удивительное, отметил Виктор Бобыренко, что российские войска ни в один военный объект не попали в Украине, но в их сводках написано, что они уничтожили "завод по производству дронов", какие-то "логистические центры" и очередной набор пропагандистских тезисов.

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