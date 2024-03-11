Каких заключенных не хотели бы видеть на фронте. Ответ военного

По информации Кирилла Сазонова детали законопроекта о мобилизации заключенных согласовывают Минюст, Кабмин и Силы обороны, и это – правильно.

Кирилл Сазонов

"Вносить такой законопроект без согласования ключевых центров влияния на дискуссию в Раду – это треш. Причем лютый треш. Далекие от реальности политики устроят шоу и вместо "быстро принять" мы будем год складывать слово "Компромисс" из букв Ж, О, П и А", — отметил военный.

При этом он отметил, что якобы на фронтоне не особо хотят видеть осужденных за дезертирство, отказников и других нарушителей дисциплины.

"Логика понятна. Один раз нарушили, получили срок, так зачем они снова нужны?" , — отметил военный.

Но, отметил он, на самом деле, все совершают ошибки. По его словам, он бы дал шанс тем, кто хочет им воспользоваться, тем более люди, с реальным пониманием войны имеют ценность.

Также, как говорит Сазонов, отправить на фронт предлагают осужденных по "легким и ненасильственным" статьям. И в этом контексте речь также идет о коррупционерах – "грамотных ребятах", как правило с высшим образованием и военной кафедрой. Сазонов опасается, что эти люди не пойдут в окопы, а сразу станут офицерами.

"Кто-то в штаб, кто-то на снабжение, кто-то в порядке бреда боевым командиром. Я не хочу такого боевого командира себе. Я всерьез опасаюсь, что в штабах они будут в лучшем случае бесполезны. В худшем будут усложнять всем жизнь бюрократическими инициативами или просто воровать", — подчеркнул Сазонов.

По его словам, этот момент нужно учесть. Например, говорит он, предусмотреть, что эти коррупционеры попадут в армии в звании солдата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению министра юстиции Дениса Малюськи, нет преград для того, чтобы мобилизовать на фронт коррупционеров.



