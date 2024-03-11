Каких заключенных не хотели бы видеть на фронте. Ответ военного

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Ткачик Олеся
По информации Кирилла Сазонова детали законопроекта о мобилизации заключенных согласовывают Минюст, Кабмин и Силы обороны, и это – правильно.
Кирилл Сазонов
При этом он отметил, что якобы на фронтоне не особо хотят видеть осужденных за дезертирство, отказников и других нарушителей дисциплины.
Но, отметил он, на самом деле, все совершают ошибки. По его словам, он бы дал шанс тем, кто хочет им воспользоваться, тем более люди, с реальным пониманием войны имеют ценность.
Также, как говорит Сазонов, отправить на фронт предлагают осужденных по "легким и ненасильственным" статьям. И в этом контексте речь также идет о коррупционерах – "грамотных ребятах", как правило с высшим образованием и военной кафедрой. Сазонов опасается, что эти люди не пойдут в окопы, а сразу станут офицерами.
По его словам, этот момент нужно учесть. Например, говорит он, предусмотреть, что эти коррупционеры попадут в армии в звании солдата.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению министра юстиции Дениса Малюськи, нет преград для того, чтобы мобилизовать на фронт коррупционеров.
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