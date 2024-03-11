logo

BTC/USD

72284.50

ETH/USD

4053.62

LTC/USD

95.88

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Каких заключенных не хотели бы видеть на фронте. Ответ военного
commentss НОВОСТИ Все новости

Каких заключенных не хотели бы видеть на фронте. Ответ военного

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на текущей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект о мобилизации некоторых заключенных. Военный Кирилл Сазонов в Фейсбуке рассказал, кого не хотят видеть в армии

сегодня, 12:38
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По информации Кирилла Сазонова детали законопроекта о мобилизации заключенных согласовывают Минюст, Кабмин и Силы обороны, и это – правильно.

Каких заключенных не хотели бы видеть на фронте. Ответ военного

Кирилл Сазонов

"Вносить такой законопроект без согласования ключевых центров влияния на дискуссию в Раду – это треш. Причем лютый треш. Далекие от реальности политики устроят шоу и вместо "быстро принять" мы будем год складывать слово "Компромисс" из букв Ж, О, П и А",
— отметил военный.

При этом он отметил, что якобы на фронтоне не особо хотят видеть осужденных за дезертирство, отказников и других нарушителей дисциплины.

"Логика понятна. Один раз нарушили, получили срок, так зачем они снова нужны?"
, — отметил военный.

Но, отметил он, на самом деле, все совершают ошибки. По его словам, он бы дал шанс тем, кто хочет им воспользоваться, тем более люди, с реальным пониманием войны имеют ценность.

Также, как говорит Сазонов, отправить на фронт предлагают осужденных по "легким и ненасильственным" статьям. И в этом контексте речь также идет о коррупционерах – "грамотных ребятах", как правило с высшим образованием и военной кафедрой. Сазонов опасается, что эти люди не пойдут в окопы, а сразу станут офицерами.

"Кто-то в штаб, кто-то на снабжение, кто-то в порядке бреда боевым командиром. Я не хочу такого боевого командира себе. Я всерьез опасаюсь, что в штабах они будут в лучшем случае бесполезны. В худшем будут усложнять всем жизнь бюрократическими инициативами или просто воровать",
— подчеркнул Сазонов.

По его словам, этот момент нужно учесть. Например, говорит он, предусмотреть, что эти коррупционеры попадут в армии в звании солдата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению министра юстиции Дениса Малюськи, нет преград для того, чтобы мобилизовать на фронт коррупционеров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid0cX8c6GFpPFfymupNoS73cdpMbT4LDhD2XrvLZuhcopmMrUSzNa9FHyz1j79EDXvvl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости