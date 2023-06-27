logo

BTC/USD

30502.28

ETH/USD

1876.02

LTC/USD

87.73

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Каких отношений украинцы хотели бы с Россией – опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Каких отношений украинцы хотели бы с Россией – опрос

Большинство украинцев больше не считают россиян близким народом, а Россию - дружественной страной

сегодня, 12:24 comments1132
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В июне 2023 года подавляющее большинство украинцев считают правильным, если отношения с Россией будут максимально закрытыми – с полностью закрытыми границами, визами, таможнями. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса КМИС.

Каких отношений украинцы хотели бы с Россией – опрос

Украина и Россия. Фото: из открытых источников

Согласно результатам опроса, только 10% сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными, 1% хотели бы объединение стран в одну.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По состоянию на сегодняшний день во всех областях Украины подавляющее большинство населения хочет иметь с РФ закрытые границы, визы и таможни. В частности, среди жителей Востока, 75% так считают, а среди южан – 73%.

Как отметил замдиректора КМИС Антон Грушецкий, российские пропагандисты могут сколько угодно рассказывать, что Россия была вынуждена жестко поступить по отношению к украинцам, аннексировав Крым и захватив части Донбасса, ведь, якобы русскоязычных украинцев притесняли, насаждали ненависть к России, но правда совершенно в другом. Все соцопросы, которые проводились до 2014-го года показывали, что украинцы положительно относились к россиянам. Большинство украинцев не хотели жить с россиянами в одной стране, но при этом именно Россию считали самой близкой и дружественной. И только после 2014-го ситуация начала кардинально меняться.

Читайте также на портале "Комментарии" — что думают украинцы о попытке военного переворота в рф – результаты опроса.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят заявления Путина по итогам мятежа Пригожина – что теперь будет с ЧВК Вагнер. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально разобрались в ситуации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1253&page=1
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!