Каких отношений украинцы хотели бы с Россией – опрос

В июне 2023 года подавляющее большинство украинцев считают правильным, если отношения с Россией будут максимально закрытыми – с полностью закрытыми границами, визами, таможнями. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса КМИС.

Украина и Россия. Фото: из открытых источников

Согласно результатам опроса, только 10% сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными, 1% хотели бы объединение стран в одну.

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По состоянию на сегодняшний день во всех областях Украины подавляющее большинство населения хочет иметь с РФ закрытые границы, визы и таможни. В частности, среди жителей Востока, 75% так считают, а среди южан – 73%.

Как отметил замдиректора КМИС Антон Грушецкий, российские пропагандисты могут сколько угодно рассказывать, что Россия была вынуждена жестко поступить по отношению к украинцам, аннексировав Крым и захватив части Донбасса, ведь, якобы русскоязычных украинцев притесняли, насаждали ненависть к России, но правда совершенно в другом. Все соцопросы, которые проводились до 2014-го года показывали, что украинцы положительно относились к россиянам. Большинство украинцев не хотели жить с россиянами в одной стране, но при этом именно Россию считали самой близкой и дружественной. И только после 2014-го ситуация начала кардинально меняться.

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