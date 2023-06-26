Что думают украинцы о попытке военного переворота в рф – опрос

Как передает издание "Комментарии", все выходные украинцы с большим внимание наблюдали за тем, что происходило в россии, ведь там состоялась попытка военного переворота. Социологи "Active Group" решили поинтересоваться у украинцев мнением относительно событий в стране-агрессоре.

Мятеж в России. Фото из открытых источников

Сначала респондентам задали вопрос – слышали ли они о попытке военного переворота в россии. Ожидаемо, большинство опрашиваемых, а именно 85,1% ответили, что слышали о таких событиях. 9,7% выбрали ответ, что что-то слышали, но не могут конкретизировать. Лишь 5,2% наших соотечественников были заняты своими делами и пропустили эту новость, поэтому впервые услышали о попытке переворота в рф из вопроса социологов.

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Также социологи спросили – считают ли они полезным для Украины военный переворот в россии? Так, 42,8% заявили, что переворот однозначно полезный для Украины. 38,1% выбрали ответ "скорее полезный". Нашлось 2,6% среди украинцев, которые назвали попытку переворота и сам переворот в рф скорее опасный для Украины. При этом 13,7% наших соотечественников затруднились с ответом на этот вопрос.

Отметим, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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