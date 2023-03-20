Какие задачи для украинского ПВО наиболее сложны объяснили в ВСУ

Особенности современных вызовов для Воздушной обороны ВСУ уникальны, ведь ни одна из последних войн в мире не демонстрировала такого разного вооружения, с которым приходится сталкиваться украинским воинам во время полномасштабного вторжения армии РФ, говорит пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишут.



Не все цели может сбивать ПВО ВСУ и на то есть объективные причины

"Времени на принятие решения у оператора переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) маловато: ракета летит со скоростью 800-900 км/ч. Во-первых, его нужно увидеть визуально, что ночью сложно очень. Во-вторых, сопроводить – запустить сам ПЗРК, навести цель на ракету, захватить и прицельно выстрелить", – говорит Игнат.

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Россияне прокладывают маршрут ракет и ударных БПЛА так, что они могут даже летать по кругу. Они используют рельеф местности, русла рек, чтобы и ракета, и шахеды летели как можно ниже. Там перенять и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно.

"Новейшая угроза – гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 Кинжал, применяемая с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшее время на реагирование техники и человека", — делится представитель ПВО.

И добавляет, что ни одна страна не сталкивалась с такими атаками, как Украина, так что наш опыт станет учебником для всего мира: как в таких условиях с комплексами 1970-1980 годов противостоять современным крылатым ракетам, которые стоят 13 миллионов долларов и разрабатывались в 2010 году.

Как писали "Комментарии", "большое наступление" россиян, которое они начали еще зимой, так и закончится ничем. Агрессор обломал зубы о Бахмуте, Авдеевке, Угледаре. А вот у Украины, считают аналитик ISW, есть возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что после последнего ракетного удара по Украине запасы гиперзвуковых "Кинжалов" у Москвы уменьшились до 49 штук.

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