Какие территории в Украине Путин хочет забрать: неожиданные прихоти диктатора

Главная цель российского диктатора Владимира Путина остается неизменной – стремление захватить всю территорию Украины, а не ограничиваться отдельными регионами. Поэтому любые переговоры о прекращении войны не остановят агрессора, заявил в эфире телемарафона военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя информацию издания Bild, согласно которой россияне якобы планируют до 2026 года захватить Харьков, Днепр и Запорожье, после чего могут остановить войну.

Владимир Путин

"С одной стороны, это соответствует действительности, а с другой – нет. Потому что цель Путина – это захват всей Украины. Он не будет останавливаться на какой-то границе", – подчеркнул эксперт.

Коваленко отметил, что материал Bild достоверен лишь на 50% относительно планов Путина, поскольку у российского диктатора более широкие амбиции. Он напомнил, что Россия внесла в свою конституцию временно оккупированные Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым как русские.

По его словам, в материале Bild упоминается левобережная часть Херсонской области. Но, добавляет он, непонятно, что касается правобережья.

"Оно также есть в планах российских оккупантов. А что касается Николаевской, Одесской области? Об Одессе вообще постоянно российские оккупанты говорят. И для россиян это важное направление выхода в Приднестровье и непосредственное захождение на территорию самой Молдовы", — сказал Коваленко.

В то же время эксперт считает, что реализация планов по Левобережью в установленные сроки "абсолютно нереалистична".

Коваленко также подчеркнул, что Россия может использовать возможную паузу в боевых действиях или переговорах только для накопления ресурсов с целью возобновления наступления. По его мнению, год, полтора или два года паузы позволят России накопить ресурсы и начать новую, более интенсивную волну наступления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ближайших целях российских захватчиков на Донбассе.



