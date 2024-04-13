Какие территории, кроме Донбасса, хочет захватить РФ: что стало головной болью для ВСУ на "нуле"

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Кравцев Сергей
На фоне новостей о том, что у Украины заканчиваются ракеты для систем ПВО и непонятных прогнозов по разблокированию США пакета помощи Украине, Россия продолжает наступательные действия. Какую цель преследует враг? Что сейчас стало головной болью для украинских военных на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Полковник запаса Вооруженных сил Украины, экс-спикер Генштаба армии, военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире Radio NV отметил, что российские захватчики хотят захватить весь Донбасс и мечтают оккупировать всю территорию Запорожской и Херсонской областей.
Враг может нанести вспомогательные удары на юге Запорожской области и где-то на Купянском направлении, считает военный.
По мнению эксперта, главный вектор приложения усилий российскими оккупантами будет сосредоточен на ликвидации или полном захвате краматорской и славянской городской агломерации.
Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире канала "Киев24" рассказал, что присутствие российской авиации на передней линии — "это значительная головная боль", потому что вражеские самолеты несут модерн от 500 кг.
По его словам, разрешить эту ситуацию может необходима номенклатура боеприпасов к противоповетренным средствам, которые уже находятся на фронте, а также истребители F-16.
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