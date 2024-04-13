Какие территории, кроме Донбасса, хочет захватить РФ: что стало головной болью для ВСУ на "нуле"

На фоне новостей о том, что у Украины заканчиваются ракеты для систем ПВО и непонятных прогнозов по разблокированию США пакета помощи Украине, Россия продолжает наступательные действия. Какую цель преследует враг? Что сейчас стало головной болью для украинских военных на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российские захватчики хотят захватить не только весь Донбасс

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, экс-спикер Генштаба армии, военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире Radio NV отметил, что российские захватчики хотят захватить весь Донбасс и мечтают оккупировать всю территорию Запорожской и Херсонской областей.

Враг может нанести вспомогательные удары на юге Запорожской области и где-то на Купянском направлении, считает военный.

По мнению эксперта, главный вектор приложения усилий российскими оккупантами будет сосредоточен на ликвидации или полном захвате краматорской и славянской городской агломерации.

"Очевидно, что направления этой экспансии определены... Речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Конечно, с тех пор определенные изменения произошли, враг теперь мечтает полностью оккупировать всю территорию Херсонской и Запорожской областей...", — считает офицер ВСУ.

Точность российских УАБов достаточно высока

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире канала "Киев24" рассказал, что присутствие российской авиации на передней линии — "это значительная головная боль", потому что вражеские самолеты несут модерн от 500 кг.

"…И когда 500 килограммов "приходит" в позицию, так или иначе, если это прямое попадание, то позиция разрушается. Это нужно понимать. Количество этих бомб у противника большое. И поэтому он равняет города с землей буквально", — заявил комбат.

По его словам, разрешить эту ситуацию может необходима номенклатура боеприпасов к противоповетренным средствам, которые уже находятся на фронте, а также истребители F-16.

"…Сбивая два-три самолета на том или ином отрезке, интенсивность применения врагом его авиации снижается в разы", — объяснил воин.

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