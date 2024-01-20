Какие территории хочет аннексировать РФ: глава СВР для The Economist раскрыл цели Кремля в войне

Цель войны России в Украине – уничтожить Силы обороны Украины – остается неизменной. Несмотря на огромное преимущество в ресурсах, Россия почти два года не может выполнить эту задачу. Наряду с героизмом украинских военных и сплоченностью населения вокруг Украины ключевую роль в этом сыграла также поддержка Запада. Именно эта поддержка усиливает глобальное измерение войны и делает невозможным достижение Россией своих целей. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в своей колонке для "The Economist" озвучил глава Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Фото: из открытых источников

Глава СВР отметил, что цели путинского режима включают, прежде всего, аннексию украинских территорий, провозглашенных политическим руководством в Москве "историческими русскими землями"; и создание политического образования, которое будет полностью зависеть от Москвы, чтобы управлять теми украинскими землями, которые нельзя непосредственно аннексировать.

Александра Литвиненко считает, что Владимир Путин надеется, что победа над Украиной поможет ему восстановить контроль над бывшими советскими республиками на принципах российского империализма. В Кремле понимают, что если Украина рухнет, то легче будет вернуть другие бывшие советские республики. Если Украина выстоит, вопрос времени, когда Россия потеряет влияние на Южный Кавказ и Среднюю Азию.

Литвиненко также выразил мнение, что, нападая на Украину, Россия считает, что в то же время она воюет с Западом. Путин надеется на эффект домино. Он считает, что, если Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, потерпят сокрушительное поражение в Украине – второе такое унижение всего через несколько лет после выхода из Афганистана, — он быстро потеряет глобальное влияние.

"Ревизионистские государства, которые смотрят на Украину, увидели бы это и сделали вывод, что их время пришло. В результате за несколько лет будет установлен новый, многополярный миропорядок, где важнейшие вопросы будут решаться рядом конкурирующих крупных государств, включая Россию. Си Цзиньпин, лидер Китая, сильнейшего конкурента Запада, внимательно следит за войной и делает выводы. Россия знает, что победа над Украиной, к которой она стремится, будет иметь глобальный эффект. Россия также понимает, что не может добиться там своих целей, не нарушив мирового порядка", – отметил Александра Литвиненко.

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