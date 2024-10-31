Какие страны передали Украине больше всего танков и бронетехники

После начала полномасштабного вторжения международные партнеры стали в поддержку Украины и передали разнообразные вооружения, в том числе танки и другие виды бронетехники. Какая из стран передала больше танков Украине, а какая стала рекордсменом по доле переданных запасов.

Колонна украинских танков. Фото из открытых источников

С большим отрывом в рейтинге стран, которые передали больше всего танков, лидирует Польша. Из Варшавы в Украину поступило 264 танка. Это больше, чем передали вместе остальные четыре страны в списке за топ 5.

Рейтинг стран по количеству танков, переданных Украине:

— Польша – 264

— Чехия – 72

— Дания – 61

— Германия – 35

— Нидерланды – 30

Если же брать в процентном значении по доле переданных танков к количеству собственных запасов, то лидером становится Чехия, которая отправила в Украину более 60% своих танков. На втором месте Дания – 59%, а тройку лидеров замыкает Словения – 36,8%. Также в пятерку попали Польша – 33,1% и Нидерланды – 28,8%.

Что касается передачи другой бронетехники, то здесь лидируют Германия и США, которые отправили Украине более 1000 единиц бронетехники.

Рейтинг стран по переданной Украине бронетехнике:

— Германия – 1402

— США – 1368

— Франция – 500

— Канада – 494

— Нидерланды – 454

В процентном соотношении от доли собственных запасов лидером стал Люксембург – 79,2%. Далее следует Германия и Болгария – более 30%. В пятерку также попали Нидерланды и Дания – 24,9% и 23,6% соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия согласилась передать Украине 49 танков Abrams, что больше, чем отправили США.

Также "Комментарии" писали о том, сколько американских танков потеряла Украина на войне.