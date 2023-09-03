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Какие страны имеют наибольшее количество истребителей F-16

В каких армиях мира находится самое большое количество американских боевых самолетов F-16.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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В августе Соединенные Штаты разрешили нескольким странам обучать украинских пилотов на самолетах F-16. Следом Нидерланды и Дания объявили, что передадут часть своих самолетов Украине после обучения украинских пилотов и инженеров.

Какие страны имеют наибольшее количество истребителей F-16

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Истребители F-16 были разработаны в Соединенных Штатах в 1970-х годах. Впоследствии некоторые модели были осовременены и поставлены на вооружение в другие страны. Всего самолеты F-16 находятся в 25 армиях мира.


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В настоящее время наибольший запас F-16 имеет страна-производитель США – 936 действующих самолетов. На втором месте после американцев идет Турция – 243 самолета. Тройку лидеров по количеству F-16 замыкает Израиль – 224 истребителя. Более 200 истребителей имеет Египет, а на вооружении в Южной Корее находится 167 машин.

Больше всего в Европе американских истребителей имеет Греция – 153 самолета. Следующими после нее идет Бельгия и Польша – 52 и 48 самолетов соответственно. Дания и Нидерланды, объявившие о передаче F-16 для Украины, имеют 43 и 29 истребителей.

Какие страны имеют наибольшее количество истребителей F-16 - фото 2

Также в Европе до 20 самолетов находятся на вооружении Португалии, Норвегии, Румынии, Словакии и других странах. Всего в мире насчитывается более 2800 пригодных для использования самолетов F-16.

Напомним, что военный аналитик Андерс Нильсен, учитывая площадь Украины, рассказал, что Воздушным силам необходимо иметь около 200-300 истребителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев угрожающе отреагировал на передачу Украине первых истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали о командующем Воздушными силами, который заявил, что в Украине уже приземлялся истребитель F-16.



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Источник: https://www.statista.com/chart/30069/global-f16-fighter-jet-inventories/
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