Какие сценарии контрнаступления ВСУ: может ли война закончиться в 2025 году

В ряде СМИ заявилась информация о том, что украинские войска могут в 2025 году пойти в новое контрнаступление. Может ли действительно так случиться? Какие шансы, что 2025 год станет годом завершения войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украине очень важно получить достаточно оружия от партнеров

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV отметил, что Украина действительно может провести новое контрнаступление в 2025 году, но только в том случае, если получит достаточно западной техники и разрешение бить вглубь территории РФ.

Аналитик подчеркнул, что возможность контрнаступления появится исключительно в том случае, если Украина действительно получит достаточное количество вооружений от партнеров. Если это условие не будет выполнено, то все сведется к позиционной войне с угрозой ее замораживания в определенный период времени.

Относительно сценариев контрнаступления, Мусиенко надеется, что на этот раз украинское командование не повторит ошибку 2023 года, когда ВСУ атаковали сразу на нескольких участках, использовав при этом все имеющиеся резервы. Аналитик называет такой сценарий "либо господин, либо пропал".

Второй сценарий контрнаступления, который рассматривает эксперт – попытка улучшить тактическое положение украинских войск.

"Он закончится продвижением наших войск на несколько километров вглубь вражеской территории по нескольким направлениям. Можем продвинуться в глубину на десятки километров и освободить территории, но при этом риски так же очень велики: а что если не удастся?", — заметил Мусиенко.

Путин отчаянно стремится получить в этой войне позицию сильного

Военный эксперт, заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью "ТСН" предположил, что окончание войны 2025 года возможно, но это зависит от нескольких факторов.

"Один из них – насколько долго Россия сможет ресурсно вести войну в таком виде, как сейчас. Здесь бы я добавил, что речь идет не о классическом окончании войны, а именно о прекращении ведения активных боевых действий. Ведь окончание войны предполагает подписание соответствующих документов", – отметил эксперт.

Он добавляет, что российский диктатор Путин отчаянно стремится обрести в этой войне позицию сильного, чтобы давить на Украину и Запад своими условиями так называемого мира, но операция ВСУ на Курщине вновь поставила под сомнение пропагандистский миф о непобедимости российской армии.

"РФ начала наступательные действия с конца прошлого года, в ноябре, и продолжает это наступление сейчас, используя значительные ресурсы, точнее, стирая их. Медленно, с огромными потерями, но враг продолжает наступление на Донбассе. Думаю, что Путин будет дальше это делать, пока у него есть ресурсы, его цель – захватить украинский Донбасс. И не только", — резюмировал эксперт.

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