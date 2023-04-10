Какие области Украины освободят первыми во время контрнаступления и в каком году закончится война - новые прогнозы магов

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Когда закончится война в Украине
Информация о наступлении не стопроцентная, однако, как показывают карты, со стороны этой страны могут быть воздушные обстрелы, говорит Шептицкий. Освобождение областей будет происходить по очереди.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Процесс будет длительным и слишком сложным. Но, замечает маг: оккупанты исчезнут с нашей земли.
В общем, ситуация на фронте может быть напряженной еще около четырех лет.
Уже в ближайшие пять месяцев Украину ждут испытания не только на фронте, но и на мирных территориях. Будет потасовка, говорит экстрасенс. Это связано с ситуацией с УПЦ МП. От того, насколько быстро, мы решим этот вопрос, зависит и дата нашей победы, подытожил маг.
Как писали "Комментарии", когда ожидать следующих обстрелов России: какие дни в апреле будут опасными, – экстрасенс Ясновидица, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тиха дала новый прогноз на апрель, касающийся войны в Украине и боев на Донбассе.
Обсуждения
Новости