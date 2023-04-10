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Какие области Украины освободят первыми во время контрнаступления и в каком году закончится война - новые прогнозы магов

Уже этой весной ВСУ начнет масштабное наступление. После которого мы будем возвращать оккупированные территории и выгонять русскую армию из нашей земли. Об этом в эфире «УНИАН» рассказал экстрасенс, маг Роман Шептицкий, пишут "Комментарии"

сегодня, 13:15 comments1264
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Белоокая Ира

"Совсем скоро мы освободим Запорожскую и Херсонскую области. После начала освобождения южных областей Украины может появиться угроза со стороны Беларуси", — отметил Роман

Какие области Украины освободят первыми во время контрнаступления и в каком году закончится война - новые прогнозы магов

Когда закончится война в Украине

Информация о наступлении не стопроцентная, однако, как показывают карты, со стороны этой страны могут быть воздушные обстрелы, говорит Шептицкий. Освобождение областей будет происходить по очереди.


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"Далее будем увольнять Донецкую и Луганскую области. Впоследствии мы вернем и Крым", — добавил Шептицкий

Процесс будет длительным и слишком сложным. Но, замечает маг: оккупанты исчезнут с нашей земли.

"Однако "хлопок" в Крыму будет продолжаться, поэтому не сомневайтесь, что все это "гадство" будет изгнано с наших территорий", — резюмировал экстрасенс.

В общем, ситуация на фронте может быть напряженной еще около четырех лет.

"Это не значит, что все это время будут продолжаться активные боевые действия. Еще раз подчеркиваю, что в этом году есть все шансы "добить" врага, но то, что эти годы будут неспокойными – точно", — подытожил Шептицкий.

Уже в ближайшие пять месяцев Украину ждут испытания не только на фронте, но и на мирных территориях. Будет потасовка, говорит экстрасенс. Это связано с ситуацией с УПЦ МП. От того, насколько быстро, мы решим этот вопрос, зависит и дата нашей победы, подытожил маг.

Как писали "Комментарии", когда ожидать следующих обстрелов России: какие дни в апреле будут опасными, – экстрасенс Ясновидица, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тиха дала новый прогноз на апрель, касающийся войны в Украине и боев на Донбассе.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/astrology/viyna-v-ukrajini-2023-ekstrasens-dav-obnadiyliviy-prognoz-12208425.html
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