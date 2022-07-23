Какие цены на продукты ставят оккупанты в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики устанавливают космические цены на продукты питания. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Супермаркет. Фото из открытых источников

Так, питьевая вода на разлив продается по 4 гривны за 1 литр. Буханка белого хлеба стоит 25 гривен. Килограмм мяса продается по цене 500 гривен. Десяток куриных яиц — 45 гривен.

В мэрии отмечают, что базовые продукты продают мариупольцам с наценкой в ​​200-300%. И это происходит учитывая тот факт, что в Мариуполе сейчас практически нет работы и многие люди остались без денег.

"Таким образом, российские оккупанты и их пособники, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов, а с другой – просто обворовывают и без того измученное население", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах. Гель для душа продают по цене 450 гривен, а шампунь можно приобрести за более чем 600 гривен. Упаковка мыла из 5 штук обходится горожанам в 340 гривен. Подробнее о ценах в супермаркетах читайте в нашем материале.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что в Украине с начала войны значительно изменились средние цены на продукты питания. За этот период подорожало мясо, молочные продукты, а также овощи. К примеру, ценник на белокочанную капусту увеличился практически вдвое с начала войны. Однако есть и продукты, которые стали дешевле с февраля — говядина подешевела на несколько гривен.

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